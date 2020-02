Dodik: BiH se može vratiti na izvorni Dejtonski sporazum

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da se BiH može vratiti na izvorni Dejtonski mirovni sporazum i da je to legitiman politički cilj koji ne može biti sporan nikome, osim onima koji su nezadovoljni svojim radom jer nisu završili posao trajnog i definitivnog zarobljavanja srpskog naroda u BiH.

"Naš cilj je vratiti BiH na ustavnu poziciju, a u Ustavu BiH piše kako to izgleda. Mi ćemo sve naše aktivnosti usmjeriti na to da se vratimo na odredbe Ustava BiH", rekao je Dodik danas novinarima u Banjaluci, nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a u proširenom sastavu.

Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH, istakao je da odbacuje praksu koju čuje od stranaca da kada im ukaže da nešto nije u skladu sa Ustavom, oni tvrde da jeste.

"To je haos koji nameću međunarodna zajednica i visoki predstavnik, a pokušavaju da za to optuže Republiku Srpsku i njene funkcionere. To je haos koji je nametnula stara američka administracija i pokušava da nametne poslušnost i da legalizuje tu stvar", rekao je Dodik.

On je istakao da iz toga Republika Srpska izvlači svoje pravo da se bori za izvorni Dejtonski sporazum, navodeći da to zahtijeva i trenutak kada je usvojen prvi demokratski Ustav Republike Srpske 28. februara 1992. godine.

"Republika Srpska je nastala veoma smišljeno voljom političkih predstavnika srpskog naroda toga vremena i veoma pragmatičnim ponašanjem najviših zakonodavnih institucija koje su donosile sistematske odluke o stvaranju države", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska u to vrijeme imala ambiciju da bude nezavisna država, ali da je, nažalost, donošenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma tu nezavisnost žrtvovala ulazeći u BiH sa statusom koji je dat u Dejtonskom sporazumu i u Ustavu BiH.

"Taj Ustav i Dejtonski mirovni sporazum srušio je onaj ko je trebalo da ga štiti, a to je visoki predstavnik i međunarodna zajednica. Sada od nas očekuju da mi to sve prećutimo i zato šalju poruke /visoki predstavnik Valentin /Incko i drugi da se ne može vratiti na izvorni Dejton. Smatramo da možemo i sve naše aktivnosti u Republici Srpskoj usmjerićemo ka tom cilju", poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

On je podsjetio na kontinuitet stvaranja Republike Srpske kao države koji je započet 21. novembra 1991. godine, kada su poslanici tadašnje Skupštine Socijalističke Republike BiH, izabrani na prvim neposrednim parlamentarnim izborima, odlučili da osnuju Skupštinu srpskog naroda u BiH.

Dodik je naveo da je proces nastavljen 9. januara 1992. godine, kada je Skupština srpskog naroda na sjednici u Sarajevu, kojoj je lično prisustvovao, proglasila Srpsku Republiku BiH, koja će kasnije biti nazvana Republika Srpska.

On je istakao da je logičan nastavak tog kontinuiteta donošenje Ustava Republike Srpske 28. februara 1992. godine, i to na najdemokratskijim principima, koji je odredio ustavnu i pravnu fizionomiju Republike Srpske kao demokratske države.

"Nažalost, Republika Srpska ubrzo nakon toga je ušla u sukobe, građanski rat koji je trajao sve do 1995. godine i potpisivanja Dejtonskog sporazuma i u tom pogledu Srpska je u toj ratnoj fazi odbranila svoje postojanje, razvijala se i sprovodila međunarodni ugovor u fazi svoje stabilizacije i u razvojnoj fazi u kojoj se sada nalazi", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik prisustvovaće večeras svečanom prijemu u Beogradu povodom Dana Republike Srpske i 28 godina od donošenja prvog Ustava Srpske.

Svečani prijem biće upriličen u Skupštini grada Beograda u 18.00 časova, a organizuje ga Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, saopšteno je iz Biroa predsjednika Srpske za odnose s javnošću.

Prijemu će prisustvovati visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije, predstavnici diplomatskog kora u Beogradu, ugledne ličnosti iz svijeta kulture, umjetnosti, nauke, prosvjete, privrede i sporta Srbije i Srpske i veliki broj zvanica.