Dodik: BiH neće oklijevati sa tužbama ako ne bude dogovora sa Hrvatskom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je bilo krajnje vrijeme da Savjet ministara formira ekspertski i pravni tim za rješavanje pitanja Trgovske gore, navodeći da BiH neće odustati od podizanja tužbi protiv Hrvatske ukoliko ne odustane od namjere da odlaže nuklearni otpad na ovoj lokaciji uz granicu sa BiH.

"Konačno je došlo do odluke o formiranju ekspertskog i pravnog tima iako je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković ranije to odugovlačila", rekao je Dodik novinarima u Gradišci.

On je podsjetio da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac to pitanje stalno vraćao na Savjet ministara i da se to uporno odbijalo.

"Mislim da je krajnje vrijeme da se donesu adekvatne odluke koje vjerovatno nisu mogli da izbjegnu", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je prošle godine, kada je ušao u Predsjedništvo BiH, već u martu na prvim sjednicama Predsjedništvo usvojilo zaključke i tražilo da se nuklearni otpad ne može locirati na Trgovskoj gori, kao i da je neophodno da se u to uključe organi BiH.

"Hrvati su to radili individualno i sada vidimo neke pomake, jer smo i mi rekli da ćemo, ukoliko ne bude moglo doći do dogovora, pokrenuti međunarodne sporove. Zbog toga je potreban i ovaj ekspertski tim da bi se napravile podloge za te poteze", rekao je Dodik

On kaže da se neće oklijevati sa podizanjem neophodnih tužbi na bilo kojoj sudskoj instanci u svijetu, ukoliko ne bude dogovora sa Hrvatima.