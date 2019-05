Dodik: BiH nam je nametnuta kao jaram i teret

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Republiku Srpsku niko neće moći da ponižava i da će on, uprkos pritiscima, nastaviti da štiti interese srpskog naroda u BiH.

Dodik je naveo da pritisci na Republiku Srpsku, ali i njega lično, traju u kontinuitetu već godinama i ne prestaju, bez obzira na okolnosti.

"Danas se to ogleda u nizu pritisaka koji su na nivou ljutnje nekih sa Zapada, koji se ljute na neku retoriku, a u suštini se ljute na svoj neuspjeh. NJihova namjera je bila da se Republika Srpska uruši, ali Srpska je opstala", rekao je Dodik za dnevnik "Alo".

Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH ukazao je na činjenicu da Republika Srpska jedina funkcioniše, a ima ozbiljne probleme koje joj stvara BiH, jer joj ne dozvoljava ekonomsku, političku i svaku drugu afirmaciju.

"BiH nam je nametnuta kao jaram i teret, jer i u BiH i preko BiH ne možemo da ostvarimo ništa", naglasio je Dodik.

On je rekao da postoje ucjene da podrži ulazak BiH u NATO, ali da na takve pritiske odgovara porukom da je Republika Srpska neutralna i neće granicu na Drini među Srbima.

"Mi smo vojno neutralni i u tome pratimo Srbiju, jer nećemo granicu na Drini među Srbima. Ako Srbija odluči da bude članica NATO, i mi ćemo, a do tada nećemo. Džaba im je sve ovo što pokušavaju", poručio je Dodik.

Komentarišući tvrdnju lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je izjavio da će Dodik potpisati dokument o ulasku u NATO, srpski član Predsjedništva BiH je rekao da je Izetbegović umislio da može Republici Srpskoj da drži predavanja.

"Ko je Bakir Izetbegović da govori o tome šta će biti naša odluka? On je umislio da može da nam drži predavanja. Odluka Skupštine Republike Srpske će biti još rigoroznija. Narodna skupština će odlučiti o statusu Republike Srpske, jer ovo je neizdrživo", naglasio je Dodik.

On je rekao da, uprkos svim pritiscima, neće napustiti Predsjedništvo BiH i institucije i da će štititi interese Srba koji su mu na izborima dali povjerenje.

"Oni pokušavaju da ponize Republiku Srpsku i sve srpske kadrove. To što oni hoće iz svoje mržnje prema nama, iz svog nametnutog okvira, da njima sve pripada, a da smo mi neka `raja` koju treba potcjenjivati, to im više neće proći. Srpsku niko neće moći da ponižava", istakao je Dodik.

Govoreći o posjeti Turskoj i razgovorima sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, Dodik je rekao da je Erdogan pokazao interesovanje da svima u BiH pomogne, da njegova politika nije usmjerena samo na Bošnjake.

"On je tražio da se mi u BiH dogovorimo o trasi puta koji će povezivati Beograd i Sarajevo, to je primjer korektnog odnosa i ja to poštujem. Upitan kada doći u BiH, on nam je rekao: `Kad formirate vlast`. A kad je /bošnjački član Predjsedništva BiH Šefik/ DŽaferović rekao da prvo treba ući u NATO, Erdogan je rekao da je logično da se prvo formira vlast, pa da se onda razgovara o NATO-u", rekao je Dodik.