Dodik: Bez dijaloga o nametnutim rješenjima visokih predstavnika, nema razloga da postoji BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da će se u BiH morati povesti dijalog o nametnutim rješenjima visokih predstavnika jer u suprotnom ne vidi razlog da BiH postoji.

Dodik je ocijenio da su to "obični prevaranti" u liku visokog predstavnika koji su skrnavili dejtonski ustavni poredak u BiH, te da niko ne može računa da će biti prihvaćeno ono što je nasiljem visokog predstavnika učinjeno u BiH.

"Svaka vrsta priče da mi prihvatimo legitimitet nametnih rješenja visokih predstavnika apsolutno ne dolazi u obzir. Zato moramo da stvar dovedemo na početak i da ponovo pregovaramo o tim stvarima. Inače, ja ne vidim razlog da BiH uopšte postoji", rekao je Dodik u intervjuu Novinskoj agenciji Republike Srpske - SRNA.

Dodik je napomenuo da srpska strana godinama ukazuje na to da se ovdje ne može računati na dobre namjere međunarodnog faktora i da se može računati samo na pravno i političko nasilje, koje su upražnjavali visoki predstavnici.

"Nijedan nametnuti zakon visokih predstavnika nije bio volja Republike Srpske. Jedno vrijeme smo naivno vjerovali onima iz međunarodne zajednice koji su nam govorili da to usvojimo, pa onda možete da mijenjate. Iz te neke naivnosti, priznajem da je toga bilo, usvajali smo neke zakone, a sada Bošnjaci više ne žele da diskutuju o tome i postoji nemogućnost da se to mijenja", objasnio je Dodik.

On je naglasio da neke od funkcija ne mogu da budu dogovorene, ali sve one moraju da budu modifikovane - kao što su sud i tužilaštvo koji su nametnuti bez ikakvog ustavnog osnova.

"Pravosuđe je potpuno devastirano. Mi nemamo pravosudni sistem u BiH. Imamo korumpiran sistem koji ide od toga da je podložan samo kontroli stranaca i ničemu drugom. To govori o tome da je njihov promašaj biblijskih razmjera što se tiče izgradnje funkcionalne BiH, a sada iz komoditeta koji imaju oni bi nama držali lekciju kako su krivi lokalni ljudi", istakao je član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

On je naveo da su visoki predstavnici napravili kaljugu iz koje će se BiH teško izvući, ostavili nametnuta rješenja, a iza toga je stajala ogromna mašinerija međunarodne zajednice.

Dodik je rekao da sada u Predsjedništvu nailazi na priču o ranije uspostavljenim procedurama i mnogo čemu drugom, što nije tačno. "Uništen je Ustav, uništen je Dejton, to je primarno. To što su oni donosili neke podzakonske akte i pokušali da tamo svako odlučuje o svačemu to uopšte ne znači da će biti funkcionalno", poručio je Dodik.

Ako ne rade legitimno izabrani predstavnici u skladu sa političkim sistemom, izbornim sistemom u BiH, Dodik kaže da onda tu nema ni države.

"Mi ne bježimo od toga da BiH zadrži svoje Dejtonske okvire, ali ne nametnute. Visoki predstavnik je međunarodni kriminalac koji je kršio Dejtonski mirovno sporazum u čemu je najviše prednjačio Pedi Ešdaun, a sada drži lekcije Hrvatskoj šta treba da se uradi, umjesto da odgovara na međunarodnom sudu za kršenje međunarodnog prava", istakao je Dodik.

On je dodao da je bilo vrijeme da konačno zaćuti ili da ga neke ozbiljne zemlje, kao što su Srbija ili Hrvatska, tuže za kršenje međunarodnog prava.

"To bi bila prava mjera odnosa prema njemu. On je skrnavio BiH i zadao joj smrtni udarac, zato sada pokušava da je brani", napomenuo je Dodik.

On je dodao da mu je drago što su Hrvatska i Hrvati shvatili kuda vodi koncept tih međunarodnih okvira koji su Hrvate potpuno devastirali kao politički narod u BiH, te da se zato i može desiti to što se dešava da se mimo njihove volje, glasovima Bošnjaka bira se hrvatski član Predsjedništva.

Govoreći o provj sjednici Predsjedništva BiH koju je zakazao za srijedu, 1. decembra, Dodik je rekao da će jedna od tačaka dnevnog reda biti i smjena ambasadora.

Prema njegovim riječima, značajan broj ljudi koji su sada u diplomatsko-konzularnoj mreži u ime Srba treba da bude zamijenjen novim imenima, te objasnio da, kada se promijeni Predsjedništvo, mijenjaju se i ljudi u tim strukturama, što nije samo specifičnost ovdje već svuda u svijetu.

On je rekao da su neki od ambasador radili veoma loše za Republiku Srpsku kao što je ambasador u Izraelu koja je u ime srpskog naroda učinila sve da pokvari odnose između Republike Srpske i Izraela, pažljivo građene prethodnih godina do njenog dolaska.

Dodik je naveo da je ona učinila sve da se, skrivena iza sarajevske politike, potpuno diskredituju srpska nacionalna pitanja i Republika Srpska.

"Vidjeću na koji način ću još dodatno reagovati. Vidim da ona ne odustaje od polemike o toj temi. Sama činjenica da je učinila sve da predstavljanje Republike Srpske u Izraelu bude zanemareno ili okarakterisano kao loše dovoljan je razlog da izgubi bilo kakvu podršku i povjerenje", istakao je Dodik.

On je dodao da tu nije riječ samo o različitim političkim opcijama, već o pričama o namjeri da se Republici Srpskoj nanese zlo, a da je ona to besprijekorno činila sve vrijeme.

Dodik je dodao da i nekim drugim mjestima nije bilo "adekvatnosti", te ocijenio da su bila nepotrebna neka imenovanja na brzinu i da to sve treba da se dovede u red.

On je pojasnio da, prema Ustavu Republike Srpske, predsjednik Republike vodi računa o imenovanjima, predlaganjima. "Ono što smo mi uradili jeste da se afirmiše član 80 Ustava koji predsjedniku Republike daje to pravo, kao i neka druga koja ćemo kasnije u toku našeg zajedničkog rada činiti", dodao je Dodik.

Dodik je rekao da će, osim smjene ambasadora, na dnevnom redu predstojeće sjednice Predsjedištva biti i neka pitanja vezana za evropske integracije sa željom da se dođe do zajedničke izjave.

"Naše povjerenje u EU je urušeno time da su podržali popis koji je bio spekulativno predstavljen na niovu zajedničkih institucija. Sada imamo problema sa upitnikom koji bi trebalo da se popuni, ali sa lažnim podacima to veoma teško ide", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Na toj sjednici, kaže on, Predsjedištvo će se baviti i nizom drugih međunarodnih pitanja, kao i pitanjem predstavljanja zastave Republike Srpske.

"Ako neko misli da imam problem sa zakonom onda drugi imaju problem sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Član 3 Ustava kaže da je BiH sastavljena od dva ravnopravna eniteta - Federacije BiH i Republike Srpske. Kada stvar dovedete do kraja vidjećete da je tamo istaknuta zastava BiH i FBiH, a Republike Srpske nema, ta ravnopravnost je ugrožena i u narednom vremenu ćemo pokušati da dođemo do nekog rješenja", naglasio je Dodik.

On je naveo da je bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović došao kao čuvar postignuća na bazi nasilja visokih predstavnika i baštini ono što je bošnjačko, odnosno što je sarajevski politički krug.

"To nije ništa čudno, ali je veoma jasno da su u prošlosti pokušali da ograniče i da minimiziraju Dejton o kome on nešto priča. Vrhunska stvar tumačenja Dejtona je to da je BiH sastavljena od dva ravnopravna entiteta, a ta ravnopravnost se mora iskazati kroz sve", poručio je Dodik, te napomenuo da zajednički organi BiH nisu državni kako se to želi predstaviti.

On je naveo da je vidio da DŽaferović želi da nastavi sa starom praksom dostignutih, otetih ovlaštenja prenesenih na nivo BiH, ali mora da računa da je na drugoj strani jedna struktura koja ne želi da nametnuto prihvati.

Dodik je ponovio da on nije Bosanac, već Srbin koji dolazi iz Republike Srpske, koja mu je baza i gdje je izabran za člana zajedničkog Predsjedništva.

"Tamo sam, prije svega, srpski član Predsjedništva, pa tek onda član Predsjedništva", kaže Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska imala cilj da bude nezavisna država, da su 1992. godine, odluke koje su donosili o njenom formiranju, bile motivisane nezavisnošću, ali da je tri godine kasnije zbog niza konkretnih međunarodnih okolnosti prihvaćen koncept dejtonske BiH koja je morala da bude dogovorena prije nego je formiran Dejtonski mirovni sporazum.

Dodik je napomenuo kako će u Sarajevu da kažu da je u Dejtonu uspostavljen samo mir, ali da nikada nisu priznali dejtonsku strukturu, već su uporno pokušali da to devastiraju.

On je rekao da su koristili visokog predstavnika, koji je činio sve da Bošnjacima nametne organe koje žele, a da se traži nova struktura Srba, koji će doći za nekoliko godina, kao što je već bilo, te napraviti iskorak dalje tako da potpuno devastiraju poziciju Republike Srpske.

"Ovoj garnituri političara u Republici Srpskoj nije moguće da na taj način vode politiku. Politika se mora voditi na bazi napisanih naših prava, a naša prava su ogromna i mi želimo da se to vidi... Mislim da će sada morati na nauče lekciju da smo mi tamo primarno predstavnici Republike Srpske, a tek onda da smo spremni da razgovaramo", kategoričan je Dodik.

O formiranju Savjeta ministara BiH, Dodik kaže da je SNSD, čiji je lider, razgovarao samo sa HDZ-om

"Mislim da gotovo i nema razloga. Nama pripada tamo šta pripada. Možda jedan sastanak oko same strukture Savjeta ministara, ali primarno je da se sačeka i da se vidi... Naš ključni partner je HDZ i mi ćemo ostati i tom čvrstom partnerstvu", rekao je Dodik.

On je dodao da će Zoran Tegeltija biti kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara, jer to mjesto pripada Srbima, a da sve ostalo dolazi iz bloka koji je okupljen oko SNSD-a.

Odgovarajući na pitanje šta može da kao predsedavajući Predsjedništva BiH učini da Srbi u Federaciji postanu konstitutivan narod, Dodik je rekao da je potrebno da se tamo prvo promijeni i prilagodi ustav, te da smatra da će to sada ići daleko brže nego ranije.

Govoreći o sastanku sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za jugoistočnu Evropu Metju Palmerom, Dodik je rekao da je Amerika moćna zemlja i da dobri odnosi sa njom treba da budu prioriteti.

"Razgovarali smo o svim tim temama, od naših međusobnih odnosa. Oni su htjeli da mene uvjere u njihove dobre namjere. Ja sam pun primjera njihovih loših namjera i loših poslova u BiH koje su oni činili u prošlosti. Ali ne možemo ignorisati činjenicu da je Amerika u tom prisutna i da s njom treba u budućnosti raditi", rekao je Dodik, ali je napomenuo da mu sankcije ne smetaju i da bolje živi otkako ih je dobio.

O novom američkom ambasadoru kaže da ne očekuje njegov intervencionizam i da će mu se suprostaviti svuda gdje bude upetljan u rad lokalnih organa.

Dodik je ocijenio i da stranci u odnosima prema prema Srbiji, podržavajući Prištinu na način da krši međunarodne ugovore, kao što je Cefta, čine loše čitavoj bezbjednosti Balkana i da jedna ostrašćena politika Prištine u vidu njihovih predstavnika dovodi u poziciju da se otkažu svi međunarodni aranžmani na ovom prostoru.

Prema njegovim riječima, vidljivo je, kako to i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže, da su oni, Priština, miljenici, velikih zemalja koje verbalno govore da to nije u redu, ali ništa ne čine da ih zaustave u njihovim nezakonitim radnjama.

"Oni očigledno pokušavaju da realizuju raniji koncept koji je uperen isključivo protiv Srbije i srpskog naroda na čitavom ovom prostoru", smatra Dodik.

Kada je riječ o protestima takozvanih "žutih prsluka", Dodik smatra da evropska politička javnost ili politička elita ignoriše mnoge stvari koje su vezane za nezadovoljstvo, te da to demantuje jednu vrstu priče o stabilnom uređenju same Evrope.

"Vidljivo je da ti protesti tamo nemaju neku političku organizaciju ili političku strukturu, nemaju lidera. Oni su motivisani uglavnom pokretom preko društvenih mreža koji su doveli do nezadovoljstva. Ali jedna frapantna stvar ogleda se u činjenici, bar ono što mediji govore, da 72 odsto Francuza podržava taj pokret 'žutih prsluka'. U tom pogledu, za mene kao politologa je to veoma važna priča, a naravno da je važna i sa stanovništa onoga šta ja obavljam", ocijenio je Dodik u intervjuu Srni.