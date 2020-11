Dodik: Alkalaj je meni podređen, a moju saglasnost za nastup nije dobio

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik na večerašnjem obraćanju UN-u iznio je primjedbu zbog prisustva ambasadora BiH u UN-u Svena Alkalaja, poručujući da je on trebao da dobije saglasnost Predsjedništva, a nije je dobio.

"Danas smo čuli opet one koji podržavaju strane sudije. Predstavljam narod i pripadam tom narodu, ali BiH da bi bila prihvaćena mora da poštuje pravila. Ambasador Alkalaj je meni podređen. On ne može ništa da radi na međunarodnoj sceni od onoga što mu da Predsjedništvo u nalog. Moju saglasnost za večerašnji nastup nema. On nije prestavljao BiH, nego sebe. Ovo što je on učinio večeras je kršenje Ustava, ali neće toga biti jer je Ustavni sud pod kontrolom stranaca", rekao je Dodik.

Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da BiH BiH ima šansu da opstane kao Dejtonski konstrukt sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, sve dok Hrvati ne zatraže svoj entitet, a onda bude zemlja tri entiteta i tri konstitutivna naroda, što bi bilo pravično i fer, zaključio je Dodik.

Evropska unija je za nas cilj i želimo ga jednako onako sarađujući kao što sarađuju zajednice u Belgiji.Čuo sam neke predstavnike koji su podržali OHR, a nisu podržali Dejtonski sporazum. Venecijanska komisija je rekla da je evropski put BiH nemoguć sa visokim predstavnikom i stranim sudijama u Ustavnom sudu", rekao je Dodik poručivši prisutnim ambasadorima "Radite u BiH ono što radite u svojim zemljama".