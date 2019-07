Dodik: Alija žrtvovao mir za BiH, ostaje da vidimo za šta će Bakir žrtvovati BiH

"Često ističu da su baš oni državotvorna partija i da su zaslužni za BiH, a zanimljivo je da SDA najupornije radi protiv nje. Alija Izetbegović je žrtvovao mir za BiH, a ostaje da vidimo za šta će je žrtvovati sin, Bakir Izetbegović", rekao je član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik u intervjuu Srni.



Krivac za neformiranje vlasti je Bakir Izetbegović i tu nema dileme, kaže Dodik.

"Neka obnovi Savjet ministara sa istim strankama. Poručujem mu da je time potpisao akt o raspadu BiH. Ne može Bakir Izetbegović, niti bilo ko u zemlji ili van nje, prekrajati ono što su rekli građani Republike Srpske", istakao je MIlorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Skoro godinu nakon izbora, izborna groznica i dalje trese Federaciju jer nema vlasti u skladu sa rezultatima, poručuje Dodik. Nismo mi za to krivi. Vlast u Republici Srpskoj uspostavili smo u rekordnom vremenu, ističe srpski član Predsjedništva BiH.

I predsjednica Republike Srpske smatra da nema dileme da se formiranje Savjeta ministara blokira u Sarajevu. Apsurd je, kaže, da se krivica pripisuje nekome drugom, a još veći taj da će Denis Zvizdić, uskoro, biti predsjedavajući i Savjeta ministara i Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

"Pa to je smiješno da jedan čovjek obavlja dvije funkcije. On će to riješiti na neki formalno drugačiji način, ali mi smo bespotrebno dovedeni u situaciju da toliko već mjeseci, ne znam ni koliko nakon izbora, nemamo formiranu vlast, da nemamo implementaciju izbornih rezultata, a opet sve kao rezultat raznih igara uključujući i tu da se čeka raspetljavanje i izbor novog rukovodstva liderstva u okviru SDA, mi svi onda moramo da budemo taoci jedne takve situacije", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Politička drskost i bošnjačka želja za dominacijom - tako situaciju komentariše šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH. Smatra da Bošnjaci svojataju institucije.

"Ovakva vrsta političke drskosti potpomognuta je i djelom međunarodne zajednice koja očigledno želi da od bošnjačke komponente napravi dominantnu komponentu u BiH", naglasio je Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

Time se i razgrađuje demokratski sistem, kaže zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH. Za Nikolu Špirića nema dileme - Zvizdić, kako kaže, postaje "ajatolah".

"Deklarativno se zalagati za evropski put i standarde EU, a istovremeno obavljati vodeće funkcije izvršne i zakonodavne vlasti moguće je samo u BiH gdje se život sve više uređuje prema iranskom modelu iz sarajevske vizure", istakao je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH.

Mnogi smatraju da Bakir Izetbegović namjerno koči formiranje vlasti zbog kongresa SDA koji bi trebalo da bude održan polovinom septembra, jer na osnovu te priče želi da skupi političke poene kako bi zadržao fotelju predsjednika partije. Spekuliše se da je ozbiljno uzdrmana i da su mu optužbe prema SNSD-u i Republici Srpskoj slamka spasa.