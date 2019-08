Dodik: Ako Tegeltija ne bude imenovan to je farsa

Ako na predstojećoj sjednici Predsjedništva BiH ne bude završeno imenovanje Zorana Tegeltije za kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, to više neće biti saga, nego farsa - poruka je srpskog člana Predsjedništva BiH. Milorad Dodik danas, dva dana prije sjednice, ponavlja da ni redukovani ANP ne može da bude uslov za formiranje vlasti i da je jasno da to neće podržati.

"Izvršene su u skladu sa zakonom provjere u SIPA-i i Izbornoj komisiji oko kandidata koji je predložen, gospodina Tegeltije i tamo je rečeno da nema nikakvih smetnji da on bude kandidovan, a nigdje ne piše da je to neko drugo pitanje, pa ni ono koje moje kolege iz Predsjedništva ističu kao važno. Zato je bilo važno da ja, kao srpski član Predsjedništva, nakon novih činjenica, a to su nove činjenice u smislu provjera da gospodin Tegeltija može da bude kandidovan, ponovo zatražim sjednicu i vjerovatno to više neće biti saga, nego farsa," rekao je Dodik.

Kako će se u utorak izjasniti druga dva člana Predsjedništva BiH Dodik danas ne želi da komentariše. Ako ostanu pri ranijim stavovima, Šefik Džaferović i Željko Komšić i prekosutra će da uslove imenovanje mandatara slanjem Godišnjeg nacionalnog programa u sjedište NATO-a. Farsa je, poručuje i član glavnog odbora SNSD-a, Siniša Milić, da 10 mjeseci nakon izbora BiH ima Savjet ministara u tehničkom mandatu, koji nema legitimitet. SNSD nema nijedan uslov za formiranje vlasti, osim da se sprovedu izborni rezultati.

Stvarni razlog zbog kojeg hrvatski i bošnjački član Predsjedništva blokiraju formiranje vlasti nije ANP, smatra stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević, nego da bi se džihadistima iz Sirije i Iraka omogućio povratak u BiH. S obzirom na uslove članova Predsjedništva, ni opozicija u Republici Srpskoj ne očekuje skoro formiranje vlasti u BiH.

"Prema onom što znamo i što najavljuju partneri, u Predsjedništvu BiH neće doći do tog imenovanja mandatara za predsjednika Savjeta ministara niti će doći do formiranja vlasti. Mi iz SDS-a poručujemo – neka je formiraju što prije, rekao je Miladin Stanić, SDS.

Iako su lideri SNSD-a-HDZ-a i SDA potpisali Sporazum o formiranju vlasti, još nije jasno da li će biti sproveden do 5. septembra kada ističe 30-dnevni rok za formiranje Savjeta ministara. U principima Sporazuma koji su potpisali jasno je naglašeno da će se poštovati odluke i akti Republike Srpske, među kojima je i Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Saradnja sa NATO-om da ali članstvo ne, odavno se poručuje iz Republike Srpske, što je i jedan od potpisanih principa koji su zagovornici puta BiH u NATO pogazili odmah nakon potpisa.