DNS bez jedinstvenog stava, ko će u Savjet ministara?

Kome će iz DNS-a pripasti ministarsko mjesto u Savjetu ministara BiH, još se ne zna. I zvanično je, pored Draška Aćimovića na adresu Predsjedavajućeg Savjeta ministara, stiglo još jedno ime, Mlađen Božović.

Prvi Italijan, drugi Crnogorac, iza prvog stoji lider stranke Marko Pavić, a drugog jedini poslanik DNS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, Nenad Nešić.

U toku je provjera svih pristiglih imena za Savjet ministara, ali će DNS na kraju morati da donese konačnu odluku o tome koga želi na poziciji ministra za ljudska prava i izbjeglice.

"U ponedjeljak je stigao prijedlog iz DNS-a za gospodnina Aćimovića. Poslije toga sve znate. Danas smo dobili još jedan prijedlog koji je potpisao član DNS-a i jedini poslanik DNS-a u PS BiH gospodin Nešić. Što mene kao predsjedavajućeg dovodi u vrlo neugodnu situaciju", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući SM.

Turbulencije u DNS-u na muke su bacile i samog Tegeltiju, ali i lidera stranke Marka Pavića. Jedinstvenog stava, barem za sada, nema ni na vidiku. U DNS-u sve više ključa, jer su koplja u borbi za svog čovjeka u Savjetu ministara, ovaj put ukrstili Marko Pavić i Nenad Nešić.

"On ostaje pri Aćimoviću, ja ostajem pri Mlađenu Božoviću i samo da vas napomenem, u parlamentu Bosne i Hercegovine Nenad Nešić glasa. Nenadu Nešiću niko nije poklonio mandat. Ukoliko je gospodinu Paviću preči Aćimović od Nešića i drugih funkcionera koji su krvlju radili da naprave rezultzata i da osvoje 100 hiljada glasova.. šta da kažem ja na to", kaže Nenad Nešić, DNS.

Zbog raskola u stranci već danima kruže priče da bi se u stranci mogli podijeliti i crveni kartoni. Prvi čovjek stranke za ATV kaže da će u tome presuditi dalji razvoj situacije. To znači da je neizvjesna i stranačka sudbina njegovog, kako je rekao nekadašnjeg ljubimca, Nenada Nešića.

"Nisam ja njemu ništa zamjerio, to je jedno političko neiskustvo i ne znam kako bih to više i nazvao. Stavljanje nekih drugih interesa ispred stranačkih. To ja niti mogu prihvatiti niti DNS može prihvatiti. Nikome ja ne zamjerim, a posebno njemu pošto je bio moj ljubimac", kaže Pavić, lider DNS-a.

Da će DNS što prije riješiti unutrašnje probleme, nada se i lider najveće stranke u Republici Srpskoj. Milorad Dodik kaže da je Republici Srpskoj na zajedničkom nivou potrebno jedinstvo.

"SNSD smatra da je to pitanje u kojem moramo imati jedinstven pristup. Mi ne smijemo biti podijeljeni mi moramo tamo biti jedinstveni. U tom pogledu očekujemo da će do ponedjeljka kada se stvore uslovi i potreba da se zatraži konačna saglasnost, da će i sam DNS riješiti to svoje pitanje", kaže Milorad Dodik, lider DNS-a.

Nakon što je Predsjedništvo DNS-a jednoglasno izglasalo Draška Aćimovića za kandiadata za Savjet ministara, u stranci su nastali pravi problemi. Dio članstva okupljenih oko Nenada Nešića, redom su počeli da povlače datu saglasnost. Poručili su da Drašku Aćimoviću, bivšem, potpredsjedniku SDP-a, NATO lobisti i simpatizeru BiH ne mogu da daju povjerenje.