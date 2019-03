Direktor RAK-a se miješa u posao Konkurencijskog savjeta BiH

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Kovač, optužio je kompaniju M:tel za monopol nad komunikacijskim tržištem.



Pojedini mediji objavili su da za to nije imao dokaz u vidu analize tržišta. U RAK-u nisu željeli da kažu na osnovu kojih saznanja je Kovač saopštio da je Konkurencijski savjet odbio ponudu M:tela za preuzimanje Elta kabela.

Iz M:tel-a su potvrdili da su Konkurencijskom savjetu BiH uputili pismo namjere u vezi sa preuzimanjem još jednog kablovskog operatora sa sjedištem u BiH i da su pregovori u toku, a kako saznajemo riječ je o kablovskom operatoru Elta kabel.

Da postupak u Konkurencijskom savjetu nije okonsčan, jasno je uvidom u veb stranicu Savjeta, na kojoj je posljednje rješenja iz 20. decembra prošle godine. No, ni nakon današnjeg upita RAK-u nije jasno kako je Predragu Kovaču unaprijed poznata odluka Komkurencijskog savjeta. U RAK-u izjavu generalnog direktora neće da komentarišu, i podsjećaju da je informacija iznesena na osnovu saznanja Agencije, a ne zvanične odluke Konkurencijskog vijeća BiH. Kovač je tvrdio suprotno.

"Na jednoj od sjednica Savjeta za konkurenciju M:tel je odbijen da kupi Elta kabel. To su informacije koje mi znamo u regulatornoj agenciji. Nadam se da neće doći do takve situacije, a to je da jedan od operatora vlada suvereno dijelom teritorije, bez mogućnosti da krajnji korisnici mogu da biraju od koga će kupovati usluge", rekao je Kovač početkom marta ove godine.

No da to nije samo konkurencijsko nego i političko pitanje jasno potvrđuje bošnjačka politička elita. Najprije je monopolizacija cijenjena kao udar na demokratiju, a potom je prerasla u medijsku ofanzivu iz susjedne Srbije. Prvi među bošnjačkim političarima Bakir Izetbegović poziva na suprostavljanje i odbranu medijskog prostora i to, kaže, na način kako se brani teritorija. Јačati vlastiti imunitet, kaže Itetbegović, da bi se se oduprli bolestima koje dolaze sa raznih strana.

Јasno je, odnosilo se na Srbiju, a i BH medijski, a i politički lider Fahrudin Radončić, mada se na njegovom primjeru to za sada nije ostvarilo, tvrdi da onaj ko vlada medijima vlada suverenošću zemlje. Radončić očekuje da Konkurencijsko vijeće zajedno sa RAK-om spriječi, kako kaže vještački monopol. A da se tržište od slobode oslobodi, pobrinuće se tehnički predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić.

"To ćemo detaljno i precizno pratiti rad konkurencijskog vijeća, od njih je praktično zatraženo, a biće i zvanično, informacija o tome i sasvim sigurno ćemo pratiti takvu situaciju. Nisam pristalica da se politika u sve mješa, a to je običaj u BiH", naveo je Zvizdić.

Da li je politika, bošnjačka, već odlučila? M:telu definitivno od Konkurencijskog savjeta nije dobio odgovor na svoje pismo namjere, a RAK-u je već sve poznato.

"Ovo se može tumačiti kao namjera da se kompaniji M:tel nanese šteta i naruši ugled u situaciji kada legitimno i potpuno transparentno provodi svoju poslovnu strategiju u skladu sa zakonskim procedurama. Ko zabranjuje drugima da učine isto? Pozivamo direktora RAK-a neka objavi rezultat provedene analize o maloprodajnom tržištu audiovizuelnih medijskih usluga i sadržaja, jer će ta analiza pokazati sve, pa i podatke o dominantnosti!", navode iz M:tel-a.

Analize tržišta nema, a bilo bi zanimljivo vidjeti koncentraciju kablovskih ali i drugih operatora na tržištu Federacije BiH. Očigledno, koalicija SDA – SDS i u tehničkom mandatu odlično funkcioniše.