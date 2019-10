Prodanović: Zvizdić kasni godinu dana

Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Lazar Prodanović izjavio je da cijeni konstruktivan pristup predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Zvizdića da organizuje sastanak sa Predsjedništvom BiH da bi se otkočio proces formiranja vlasti, ali da takav potez kasni već 12 mjeseci.

"Ako je svrha ovog sastanka da se odblokira proces, da Predsjedništvo konačno donese odluku i imenuje predsjedavajućeg Savjeta ministara, to je dobra poruka. Ako je to samo skretanje pažnje javnosti i pokušaj kupovine vremena, mislim da to onda nema posebne svrhe", rekao je Prodanović za televiziju "N1".

Upitan da li je izvjesno da Zoran Tegeltija neće biti kandidat za predsjedavajućeg za Savjet ministara, s obzirom na to da je Senad Bratić (SDA) smijenjen sa funkcije potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Prodanović je potvrdio da je Tegeltija kandidat SNSD-a.

"Emocije nisu saveznik u bilo kakvoj politici. Prije nego što donesete odluku, trebate razmisliti koje su njene posljedice", istakao je on.

Komentarišući deklaraciju SDA, Prodanović je rekao da je ona zabrinjavajuća i da nije provodiva, da dolazi u vrijeme kada nije konstituisan Savjet ministara, ni federalna Vlada stvara i da cijeli taj poroces stvara uznemirenje.

Prodanović je naglasio da je nerealan pristup dva člana Predsjedništva BiH o uslovljavanju usvajanja Godišnjeg nacionalnog programa.

"Stari saziv Savjet ministara i određene komisije trebale su ovaj dokument ranije razmotriti i u skladu sa zakonom i Ustavom donijeti odluku šta dalje u saradnji BiH i NATO-a", rekao je on.