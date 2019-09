Deklaracija SDA je tipičan atak na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, i nećemo sjediti skrštenih ruku zbog toga - poručio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH. Ova zemlja će se prije raspasti nego što će postati unitarna - kategoričan je Dodik.

"Ja to vidim na sljedeći način - oni prizivaju nestabilnost, prizivaju sukobe na taj način. Oni savršeno dobro znaju da Srbi nikad neće odreći Republike Srpske i svog grunta. Nećemo se odreći. To je iluzija koju oni siju, to je njihova priča o islamskoj državi u kojoj oni trebaju da budu većina, a kad budu većina, da uvedu šerijat. To je prvi korak ka tome", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Sa stranačkim šefom se slaže Dušanka Majkić, koja ocjenjuje da deklaracija više služi za plašenje javnosti, nego kao putokaz za dalji način rada. Ipak, ne očekuje da se nakon kongresa SDA bilo šta značajno promijeni u rigidnom stavu iskazanom u deklaraciji, koji se zasniva na podizanju vlastitih prava na maksimum - na štetu druga dva konstitutivna naroda.

"Sve ono što smo do sad pročitali, i o čemu oni govore je spisak neostvarenih želja. Mi znamo da želje ne možete nikome zabraniti da imaju, ali te želje nije uspio da ostvari ni otac nacije Alija Izetbegović - pa nema šanse da to uradi ni on", ističe Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Sa stavovima iskazanim u deklaraciji vodeće bošnjačke partije se ne slažu ni njihovi partneri u Savjetu ministara u tehničkom mandatu. Čak i ako bude usvojen, ovaj dokument se ne može implementirati, i ni u kom slučaju ne može doprinijeti boljitku BiH - ocjenjuje Mirko Šarović.

"Stav Srpske demokratske stranke je da je za BiH Dejtonski mirovni sporazum i takvo uređenje BiH najoptimalniji okvir do kog se došlo mirovnim sporazumom, sve ostalo je nevjerovatna avantura", kaže Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

Momčilo Krajišnik, predsjednik Asocijacije Stvaraoci Republike Srpske se takođe oglasio o deklaraciji. Prvi predsjednik parlamenta Srpske tvrdi da bi o njoj trebalo da se izjasni Narodna skupština, i taj stav bi onda bio osnova za predstavnike Srpske u budućim pregovorima o položaju srpskog naroda.