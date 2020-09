Ranko Debevec bi mogao da ostane bez funkcije predsjednika Suda BiH. I to zbog neprijavljivanja španskog državljanstva i prezimena. Disciplinski tužilac nijedan takav prekršaj do sada nije oprostio.

Naprotiv, najviše postupaka je završeno razrješenjem. Pokazuju to podaci koje je Kancelarija disciplinskog tužioca dostavila ATV-u. Zbog konkretnog prekršaja protiv sudija i zaposlenih u sudovima, podnijeto je 12 tužbi. U čak pet je došlo do razrješenja sa funkcije, u četiri do smanjenja plate. Jednom je izrečena javna opomena, a dva puta je uz javnu opomenu bilo i smanjenja plate.

"Napominjemo da se ovaj prekršaj ne odnosi isključivo na dostavljanje informacija u vezi sa prijavama na radno mjesto, nego u vezi bilo kojeg pitanja iz nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta", saopštilis u iz Kancelarija disciplinskog tužioca.

Slučajem identiteta i državljanstva Ranka Debeveca bavi se i Tužilaštvo BiH. Ipak, na zid su naišli već u BH ministarstvu pravde. U ministarstvo je, kako saznaje ATV, Tužilaštvo poslalo zamolnicu sa pitanjima vezanim za Debevecovu imovinu u Španiji, a koja je trebalo da bude proslijeđena u Španiju.

"1. Da li Ranko Debevec državljanin Španije?

2. Kada i po kojem osnovu je stekao državljanstvo?

3. Da li se morao odreći drugog državljanstva, i ako jeste, kojeg se državljanstva odrekao?

4. Ime, prezime i druga imena pod kojima je registovan kao državljanin Španije?

5. Podaci o važećim dokumentima izdatim od strane organa Španije?

6. Podaci o imovini Ranka Debeveca u Španiji?", to su putanja koje je Tužilaštvo poslalo ministarstvu pravde.

Ministar pravde, Josip Grubeša ova pitanja ipak nije proslijedio. A bio je dužan da to uradi. U obrazloženju Tužilaštvu odgovara da njihov zahtjev nije sačinjen u skladu sa međunarodnim ugovorima. Slučaj je okarakterisao kao politički motivisan. Brzo mu je stigao odgovor iz Tužilaštva. Ministru poručuju da nije nadležan da ocjenjuje sadržaj zamolnice i da je dužan da je proslijedi. Zašto ne postupa po zahtjevu Tužilaštva, i da li je to zato što je u prijateljskim odnosima sa Debevecom, Grubeša ATV-u danas ne odgovara. Ne stoji čak ni tvrdnja ministarstva da za navode da Ranko Debevec ima špansko državljanstvo koje nije prijavio, nema dokaza. Jedan takav je u posjedu ATV-a. Debevec je nedavno, prilikom putovanja u Španiju koristio pasoš u kojem je jasno navedeno špansko državljanstvo. Ali i prezime Kavason. Informaciju da je predsjednik Suda BiH sakrio svoj identitet, otkrio je nedavno i srpski član Predsjedništva, Milorad Dodik. Postoje i saznanja, tvrdi Dodik, da je Debevec imao veoma sumnjive aranžmane s osuđivanim licima u Federaciji BiH po pitanju korupcije i primanja mita za sudske presude.