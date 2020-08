Da li su lokalni izbori u BiH pod znakom pitanja?

Sjednica Kancelarije za razmatranje žalbi BiH koja je prihvatila da razmatra žalbu tri firme na raniju odluku CIK-a da posao štampanja listića vrijedan više od 800 hiljada maraka dobije jedna kompanija iz Sarajeva, biće održana u srijedu. Tada bi trebalo da se zna da li će žalba biti prihvaćena ili odbijena, a samim tim i jasnije da li, zbog toga, izborni proces može da bude ugrožen.

Delegat srpskog kluba u Domu naroda bh. parlamenta, Dušanka Majkić, ocjenjuje da ljudi koji su nedavno došli u CIK BiH nemaju potrebno znanje i iskustvo da bi predvidjeli stvari koje su normalne u izbornom procesu - kao što je žalba na odluku o tenderu. Niko ne može da kaže kako će se završiti žalbeni proces, a u skladu s tim - niko ne može da predvidi da li će se lokalni izbori uopšte održati u ovoj godini, poručuje Majkićeva.

"Kako to da je izabran ponuđač koji nikada nije se bavio ovim poslom? I kako to da on još nije u stvari ni sagledao, jer procedura koja traje kod onoga ko bude izabran za štampanje i opremu glasačkih listića je proces koji je veoma kratak i kritičan - i uvijek kritičan", rekla je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Na odluku Centralne izborne komisije da posao štampanja glasačkih listića, vrijedan više od 800 hiljada maraka dodijeli sarajevskoj firmi "Unioninvestplastika", žalila se jedna firma iz Banjaluke i dvije iz Sarajeva. U Kancelariji za razmatranje žalbi BiH nisu odgovarali na naše pozive i mejlove. Iz CIK-a samo kratka poruka.

"Nećemo davati nikakve izjave dok je žalbeni postupak u toku. Čekamo odluku Kancelarije za razmatranje žalbi BiH", rekao je Željko Bakalar, predsjednik CIK-a.

Dosta javnih nabavki u BiH ima određeni element korupcije, u kojem je bitno da neko dobije posao ili ne - smatra Marko Šikuljak, urednik portala "Frontal". Ocjenjuje da u ovoj priči odlaganje izbora najviše odgovara vladajućim strankama u Federaciji BiH, naročito u Sarajevu.

"Čini mi se da se od izbora novog rukovodstva CIK-a, u suštini samo vodi jedna borba za datum održavanja izbora, i da je to najvažnija stvar u kojoj neko želi na bilo koji način da pomjeri održavanje izbora, dok je drugim strankama u interesu da se izbori održe što prije. Mislim da ključ oko toga kada će se izbori održati leži ipak u Federaciji, jer je više subjekata zainteresovano da izbore pomjeri što kasnije, mislim da su SDA i DF najzainteresovaniji za to", naglasio je Marko Šikuljak, urednik portala "Frontal.rs".

To što je izborni proces ugrožavan nekoliko puta od izbora novog rukovodstva CIK-a BiH je krivica upravo ljudi koji su nelegalno izabrani na te pozicije, odavno se čuje iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Iako je nebrojeno puta poslata poruka da novca za izbore ima i da može biti obezbjeđen i prije usvajanja budžeta zajedničkih institucija, CIK je upravo to uzeo kao razlog prolongiranja sa četvrtog oktobra na 15. novembar. Čulo se ranije i da opoziciji u Srpskoj i pojedinim partijama u Federaciji koji su najglasniji zagovornici prologniranja izbora to i odgovara zato što uviđaju da loše stoje nadajući se da bi "kupovinom vremena" popravili rejtinge.