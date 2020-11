Da li će BiH dobiti novi prihvatni centar za migrante?

Nazire se još jedan prihvatni centar u BiH za smještaj migranata. Ovaj put kao nova lokacija uzima se u obzir opština Živinice. 135 kontejnera za smještaj 2500 migranata trebalo bi da stigne iz Austrije. Ministar bezbjednosti BiH za ATV kaže da se radi na pripremi više lokacija, ali da ne želi potvrditi kojih tačno.

Selmo Cikotić poručuje, da sam htio upoznati javnost sa detaljima, to bih već učinio. Ali je još jednom je iskoristio priliku da kaže kako bi dio tereta migrantske krize trebalo da snosi i Republika Srpska, iz koje se jasno i već godinama poručuje da za migrante na njenoj teritoriji mjesta nema. Još jednom je to ponovio i prvi čovjek MUP-a Republike Srpske i dodao da migrantski kamp Lipa sagrađen u srpskom povratničkom selu nikada nije trebao ni zaživjeti.

"U povratničkom srpskom selu Lipa nije ni trebao da bude kamp, jer to na neki način ugrožava naše povratnike koji se nalaze tamo. Imate ogroman broj nepoznatih ljudi koji se kreću oko njihovih kuća i oko njihovih imanja i to svakako nije prijatna situacija. S obzirom da se nalazi tamo ipak dovoljan broj policajaca i ljudi iz obezbijeđenja, mislim da do sada nije bilo nekih incidenata i nadam se da će tako i da ostane. Svakako da taj kamp treba rasteretiti u potpunosti, a na kraju ga i raspustiti", kaže Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova.

Da je Lipa preopterećena od kada je kamp Bira u Bihaću raspušten, najbolje znaju oni koji žive u blizini. Migrante za komšije nikada nisu ni željeli, pogotovo sada kada je njih više i od lokalnog stanovništva. Zbog toga iz udruženja “Povratnici” kažu da gradnju prihvatnog centra u Živinicama podržavaju, jer će to značiti da će se smanjiti pritisak na Unsko-sanski kanton.

"Mi u udruženju imamo nezvanične informacije da se radi o dvije opcije. Jedna opcija je da se migrantski kamp Lipa zatvori, jer je jako neuslovna i jako je teško to održavati kao kamp za migrante, a druga opcija je da Lipa ostane živa još pet godina. Mi se nadamo da će biti ova prva opcija, odnosno da će doći do zatvaranja kampa u Lipi i svakako nas ohrabruje ova najava, pa i nezvanična, otvaranja kampa u Živinicama", kaže Nemanja Davidović, predsjednik udruženja "Povratnici" iz USK.

Da svi migrante žele što dalje od svojih domova ne čudi. Sve je više nemira, krivičnih djela, pa i ubistava koje su počinili. Jedno koje se prije nekoliko dana desilo u Sarajevskom naselju još uvijek nije razriješeno. S druge strane, u USK koji trpi najveći pritisak, neredi koje prave migranti postali su svakodnevni.

"Imali smo puno smrtnih slučajeva između migranata, imali smo silovanja, teška krivična djela, razbojništvo, teške krađe, velik broj paljevina, provala", kaže Mustafa Ružnić, premijer USK.

Za velik broj migranata u BiH zaslužan je, između ostalog, njihov nelegalan ulazak u zemlju. S obzirom na to da je BiH sa Pakistom početkom ovog mjeseta potpisala Sporazum o readmisiji, nakon početka njegove primjene pritisak bi mogao biti smanjen barem jednim dijelom. On podrazumijeva lakšu deportaciju ilegalnih migranata u zemlju iz koje su došli, u ovom slučaju Pakistan.