Cvijanović za ATV: Očekujem da će do kraja godine biti formiran Savjet ministara

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da očekuje da će do kraja godine biti formiran Savjet ministara pod uslovom da ne bude novih političkih igara i trikova.

"Nema preciznog datuma kada bi se to moglo dogoditi, ali očekujem da decembar bude posvećen tim aktivnostima i da se to desi u ovoj kalendarskoj godini. To bi otvorilo mogućnost da sljedeće godine krenemo novom dinamikom i da se bavimo stvarnim pitanjima. Očekujem da Savjet ministara pomogne entitetima koji nose teret ekonomskih, socijalnih i drugih pitanja, te da bude oživljen Mehanizam koordinacije", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da zna kako je kadrovski poslagan Savjet ministara, ali da ne bi bilo pristojno da saopšti imena ljudi i kako će ta podjela izgledati.

"Trebalo bi da bude dobar sastav. Zoran Tegeltija zna kako funkcioniše administracija u BiH i strana administracija i bio je kreator reformskih rješenja koja smo prošli zajedno sa EU", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, sada se očekuje da bude završen posao na koji je bez ikakvog razloga predugo čekano i da budu formirani novi sazivi Savjeta ministara i Vlade Federacije BiH /FBiH/ koji će biti partneri Vladi Republike Srpske.

"Poslije toga nas čekaju važni prioriteti i da kroz mehanizam koordinacije budu završena važna ekonomsko-socijalna pitanja s obzirom na to da su vlade entiteta napravile dokument koji predstavlja modifikovani nastavak Reformske agende, te da deblokiramo infrastrukturne projekte", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Ona je naglasila da sada kada je postignut dogovor o formiranju Savjeta ministara dolazi do nepotrebne histerije i reakcije ljudi koji su godinu dana nakon izgubljenih izbora sjedili u Savjetu ministara koji nije bio pravi, nije uživao podršku ni na unutrašnjem ni na spoljnom planu, nije donosio važne odluke, niti je imao koordinaciju sa drugim nivoima vlasti.

"To je bilo gubljenje vremena i blamaža jer je bez razloga zaustavljena primjena izbornih rezultata", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se vlast na nivou BiH sastavlja na poseban način i da mora biti uvažena činjenica ko je izabran na teritoriji Srpske i FBiH.

"Entiteti su zaokružene izborne jedinice, a iz njih se biraju ljudi koji ih predstavljaju na nivou BiH. Kada je jednoobrazna vlast na različitim nivoima onda sve ide lakše, a ako je različita kao što je bio slučaj u prethodnih pet godina, onda se svaka tema, makar bila i tehnička, pretvara u krupno političko pitanje", rekla je Cvijanovićeva.

prema njenim riječima, vlast na nivou BiH mogla je da bude formirana još u januaru ili februaru, a posebno u aprilu jer su postojali neophodni uslovi.

"To se nije dogodilo jer je došlo do nepotrebnih političkih uslovljavanja. U prilog tome ide činjenica da smo sada postigli sporazum i da je dogovoren dokument /Program reformi BiH/ koji nikoga ne treba i neće da boli i ni od koga nije napravio pobjednike ili gubitnike", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da u Programu reformi BiH ne postoji apsolutno ništa što predstavlja problem za Srpsku i što se kosi sa odlukama njenih institucija, a posebno onim što je manifestovano Rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti usvojenoj u Narodnoj skupštini.

"Veoma je važno da su uvaženi stavovi institucija Srpske, da se mi ponašamo odgovorno, te da se to ne kosi sa interesima Srpske i njenih građana. Ne postoji ništa što može da nanese štetu Srpskoj i što bi nas dovelo do toga da moramo da donosimo neke krupne odluke. Taj dokument liči na mnoge druge reformske akte koje smo potpisivali", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, nema dileme da će Program reformi BiH biti javan.

"Vladajuća koalicija može za sebe da rezerviše pravo da ona odlučuje kad nešto treba da radi, a ne kada to traži opozicija. Kada to učinimo javnim i poslažemo sve dokumente koji su do sada usvajani onda će se vidjeti da je ovo kompromis koji treba da postoji u reformskom smislu da bi bio odrađen posao koji ne predstavlja bolnu tačku ni za Srpsku, ni za FBiH", dodala je Cvijanovićeva.

Odgovarajući na pitanje da li je zbog Programa reformi BiH trebalo da pozove na sastanak sve političke faktore, Cvijanovićeva je istakla da je političko okupljanje i jedinstvo nudila mnogo puta do sada, ali je izostalo voljom druge strane.

Ona je navela da je opozicija kada je razmatrana Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i vojnoj neutralnosti zauzimala skupštinski sto, zviždala, ljudi su se morali sklanjati u male sale i "napravljen je cirkus od parlamenta".

"Pozivali smo ih, ali nisu htjeli da se usaglase sa nama ni u vezi sa Mehanizmom koordinacije, zaključcima na nedavnoj posebnoj sjednici Narodne skupštine i još mnogim temama. Da smo ih sada pozvali bilo bi isto. Ja želim jedinstvo o važnim temama i spremna sam da napravim 10 iskoraka, ali oni neće da razgovaraju. Oni se grčevito bore da zadrže svoje pozicije na nivou BiH. Nema tu iskrenosti", naglasila je Cvijanovićeva.