Cvijanović: Prenošenje nadležnosti je bilo organizovana prevara

Cvijanovićeva je istakla da je prošao period naivnosti, kada su određene domaće i strane političke strukture insistirale na prenošenju nadležnosti sa entiteta na nivo BiH.

Ona je podsjetila da je u to vrijeme visoki predstavnik u BiH nametao zakone, da nijedan nije mogao da bude vraćen u parlamentarnu proceduru jer to najčešće nisu htjele bošnjačke partije zato što je zakon donesen na liniji onoga što su htjeli i to je bila organizovana prevara.

Cvijanovićeva je naglasila da normalna država ne može sebi da dozvoli da neki od predstavnika konstitutivnih naroda, umjesto da međusobno razgovaraju, trče po stranim ambasadama.

"Zamislite, kakvi ste vi ako ambasade i ambasadori treba da vam budu podrška za ostvarenje nekog vašeg cilja? To je stvar principa i nema nikakvog razdvajanja. Ono što iritira ovdje je što vi sve uticaje svodite na jedno, treba pričati o svim uticajima i da li su oni donijeli dobro ili loše BiH. Јa i dalje tvrdim da su oni loši", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ponovila da se zalaže za pravnu, efikasnu državu koja će biti uvijek prijateljski nastrojena prema građanima i koja počiva na dijalogu.

"Sve ozbiljne višenacionalne zajednice u svijetu uspješne su samo ukoliko imate unutrašnji dijalog i ukoliko iz tog dijaloga proisteknu određena zakonska rješenja da država funkcioniše onako kako treba. Samo u ovoj državi nema te vrste priče o dijalogu", rekla je ona.

Cvijanovićeva je upitala zašto bi se BiH oslanjala na nametnuta rješenja visokog predstavnika, a EU to branila, iako zna da je pogrešno.