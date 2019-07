Cvijanović: Ako SDS napravi većinu sa SDA, znači da su pristali da BiH priključe u NATO

Nema dileme da je SDS, ukoliko je sa SDA napravio novu većinu za formiranje Savjeta ministara, sa Bošnjacima na čelu, praktično dogovorio da na mala vrata BiH priključe NATO- u, poručuje to predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

Jasno je, kaže Cvijanović, i da je SDA uslovljavala formiranje Savjeta ministara aktivacijom MAP-a, isključivo zbog toga što znaju da se Republika Srpska i SNSD drže stava o vojnoj neutralnosti.

"Ako vi govorite ljudi da je to uslov uslova, majka svih uslova, da morate da aktivirate MAP, da pošaljete godišnji nacionalni izvještaj, onda ako ste to s nekim drugim dogovorili, onda to znači da je taj drugi neko prihvatio i u političkom smislu kaže – moraju", ističe Cvijanovićeva.

Postoji mogućnost da se na BH nivou formira vlast bez SNSD-a, što je cilj međunarodne zajednice u saradnji sa Mirkom Šarovićem i Bakirom Izetbegovićem – tvrdi SNSD-ov Staša Košarac. Slično se, smatra Košarac, desilo i u proteklom mandatu, kada je međunarodna zajednica iz Republike Srpske izabrala izborne gubitaše, PDP i SDS.

"Ja bih rekao da je ovdje snažan uticaj Američke ambasade u BiH, koja očigledno modelira jednu vrstu modela koji bi ignorisao izbornu volju građana Republike Srpske, a to je SNSD. Čini mi se da postoje i sada takvi nagovještaji. Mi definitivno i odlučno odbijamo bilo kakvu priču o aktivaciji MAP-a ili NATO integracijama, a ako SDS uđe u vlast, to znači da je Mirko Šarović prihvatio NATO integracije i da Mirko Šarović podržava NATO", kaže Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH.

Republika Srpska nije imala nijedan uslov za formiranje vlasti u BiH. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović podsjeća na Rezoluciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske, ali smatra da aktivacija MAP-a, kao ni bilo koje drugo pitanje, nije moglo da bude uslov za formiranje Savjeta ministara.

"Mislim da je to izmišljen problem, da to ne stoji kao relana činjenica, jer potpis treba da se formira Savjet ministara. Mislim da to nanosi štetu svim građanima BiH, sigurno je i Republici Srpskoj. Ne možemo da uđemo u određene infrastrukturne projekte", kaže Čubrilović.

Formiranje Savjeta ministara ne treba ni očekivati do Kongresa SDA – uvjeren je i HDZ-ov lider Dragan Čović. Tek nakon toga će, kaže, krenuti akcije potencijalnih partnera za formiranje većine.

"Ništa spektakularno neće dešavati do 14.9. To vam je jasno, sad ovo otvoreno govorim, 14.9. - pretpostavljate i radi čega taj datum, a da će iza toga krenuti mnoge akcije, jer ja danas slušam mnoge glasnogovornike koji u ime njih govore, bez obzira na političke opcije, srpskog, bošnjačkog, hrvatskog naroda", kaže Čović.

Cilj SDA je, smatraju u Republici Srpskoj, da što duže ostane na vlasti i to sa labilnim partnerima iz Republike Srpske. Činjenica je da su iz SDS-a i ranije poručili da imaju mnogo opcija za formiranje vlasti. Jasno su i iz DNS-a i SP-a poručili da sa njima ne žele pregovore.