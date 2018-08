Čubrilović: BiH nije u stanju da pruži migrantima ono što im treba

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je da se suviše neoprezno prišlo rješavanju pitanja migranata, dodavši da je BiH priznala da problem postoji sada kada se oni nalaze po cijeloj BiH.

"Njihovo prisustvo nije dobro, jer BiH ima unutrašnjih problema i ekonomski nije u stanju da im pruži ono što im treba. Sve strukture trebaju da se uključe da bi to pitanje bilo adekvatno riješeno", istakao je Čubrilović.

On je rekao da će problem da postane i veći ako Srbija ne dozvoli njihov povratak, a Hrvatska ulazak, zbog čega je neophodno angažovanje svih institucija, zajedno sa entitetskim vladama.

Osvrnuvši se na pokretanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda u vezi sa sjednicom parlamenta na kojoj je raspravljano o izvještaju o Srebrenici, Čubrilović je to ocijenio očekivanim, s obzirom na to da bošnjački poslanici nisu prisustvovali sjednici parlamenta kada se diskutovalo o toj temi.

On smatra da je najvažnije utvrditi istinu i da to nikome ne treba da smeta, pa ni formiranje nove komisije koja će na tome raditi.

"Postoji vremenska distanca koja omogućava mnogo objektivnije sagledavanje svih događaja. Nikada nećemo imati zajednički stav sa bošnjačkom populacijom, ali istina ne treba nikome da smeta i svi trebamo biti spremni da prihvatimo činjenice, ma kakve one bile. Ali, one ne mogu biti nametnute. Mnogo je elemenata koji ukazuju na to da su neka rješenja u prošlom Izvještaju iznuđena. Zato je potrebna međunarodno verifikovana komisija u kojoj treba da budu ljudi od ugleda i struke", istakao je Čubrilović.

On je sinoć za Televiziju "K3" ocijenio da je to jedini put koji vodi do pomirenja.

Na pitanje da prokomentariše zahtjev opzicije za novom sjednicom parlamenta na kojoj bi ponovo tema bila smrt tragično stradalog Davida Dragičevića, Čubrilović je podsjetio da se o tome dva puta raspravljalo u parlamentu i zaključio da Narodna skupština nije mjesto gdje treba da se rješava ta vrsta problema, već da su to tužilaštvo, policija i sud.

On je rekao da je posebno nakaradno to što je u jednom takvom procesu javnost toliko prisutna, jer to ne doprinosi pozitivnom rješenju u bilo kom smislu.

Prema njegovim riječima, bilo je nesmotrenih poteza za obje strane, ali iz čitave priče treba izaći putem institucija.

Čubrilović je rekao da će se ponašati po Poslovniku i zakazati sjednicu Kolegijuma na kojem će biti odlučeno da li će biti zakazana nova sjednica u vezi ove teme.

Govoreći o radu Narodne skuptšine za vrijeme njegovog predsjedavanja, Čubrilović je rekao da je zadovoljan onim što je parlament uradio, istakavši da je Skupština pokazala svoj puni demokratski kapacitet, stavljajući na dnevni red teme koje su u određenom smislu bile nezgodne za obradu, ne samo zbog javnosti, već i zbog svoje specifičnosti.

"U ovom sazivu smo po prvi put imali teme poput interpelacija. Sudeći po tome ali i statistici, može se reći da je parlament Srpske najuspješniji u BiH. Naravno, uvijek se može bolje, ali to uvijek ne zavisi samo od narodnih poslanika, već i od aktivnosti predlagača", ocijenio je Čubrilović.

On je rekao da je zadovoljan saradnjom sa Vladom Srpske, dodavši da su neki željeli predstavniti da to nije tako.

Čubrilović, koji je i potpredsjednik Demokratskog narodnog saveza /DNS/, smatra da političke opcije koje čine koaliciju /SNSD, DNS, SP/, mogu ponuditi Republici Srpskoj međunarodnu stabilnost i ostanak na poziciji značajnog političkog faktora u Evropi.

"Bićemo, kao i do sada, partner svima onima koji sa njom hoće da sarađuju", poručio je Čubrilović.

On je istakao da koalicija ima takav kapacitet koji im omogućava da sve različite stavove mogu da prevaziđu i dođu do rješenja i zajedničkog stava.

Čubrilović je naglasio da DNS ima veoma veliku podršku građana od Trebinja do Novog Grada.

"Istraživanja pokazuju da DNS ima podršku od 13 do 15 odsto, što je zadovoljavajuće, a možemo i više od toga. Prisustvujući u lokalnim zajednicama osjetimo tu veliku podršku i vjerujemo u najveći rezultat od osnivanja. Cilj nam je 100.000 glasova", precizirao je Čubrilović.

On je rekao da sigurno neće biti premijer, dodavši da će rezultati raspoređivati pozicije.

Govoreći o predstojećoj predizbornoj kampanji, Čubrilović je pozvao sve političke faktore da vode fer i korektnu kampanju, poručivši da nikome ne trebaju dodatne svađe, razmirice i problemi, jer ima dovoljno onih koje treba rješavati.