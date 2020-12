Čović pisao međunarodnim zvaničnicima: Ugrožen integritet izbora u Mostaru

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Dragan Čović uputio je pismo međunarodnim zvaničnicima u BiH u kojem upozorava na, kako ističe, ugrožavanje izbornog procesa u Mostaru.

"Građani Mostara juče su učestvovali u istorijskom danu kada su, nakon 12 godina, imali priliku da izraze svoju slobodnu volju i demokratski izaberu svoju gradsku vladu. Vaš doprinos u tom pogledu je visoko cenjen, kao i vaša dokazana posvećenost da sve učinite Vaše izjave i prisustvo u Mostaru na dan izbora veliko su ohrabrenje.

Zbog toga je moja dužnost podijeliti s vama najnovije informacije u vezi s prijetnjom integritetu izbornog procesa u Mostaru. Naime, u prethodnoj prepisci smo jasno upozorili na opravdani strah od kompromitovanja izbornih rezultata, kako tokom samih izbora, tako i naknadno tokom prebrojavanja glasova nakon zatvaranja birališta. I sami znate da tada postoji najveći rizik od prevare zbog manjeg nadzora i fizičke kontrole glasačkih listića i njihovog brojanja. U ovom dijelu su se naši strahovi, nažalost, pokazali opravdanima “, rekao je Čović u pismu.

Kako ističe, veliki broj Hrvata izašao je juče i podržao izbore u Mostaru, a "naše sinoćnje projekcije pokazuju da smo kao stranka osvojili najmanje 20.000 glasova. Izborni proces trajao je do 17 sati, sa manjim nepravilnostima, U 17 sati sistem će se srušiti i volja birača će se promijeniti, što se dešava u ovom trenutku dok vam se obraćam sa ovim pismom “.

„Pored navedenog, postoji još nekoliko kritičnih pitanja i primjedbi koja zahtijevaju vašu pažnju, a ja ih navodim selektivno:

- Kako je moguće da je Centralna izborna komisija (CIK) obradila manji dio glasova do ponoći na dan izbora, a ukupno je to samo 52.865 glasova?! Ova neopravdana odlaganja bacaju sumnju na regularnost postupka brojanja. 'Noćno brojanje' biračkih mjesta u situaciji kada imamo 150 biračkih mjesta ili 100.000 birača za Mostar, a do jutros je obrađeno manje od 50% glasačkih listića. Takođe, na brojnim biračkim mjestima primećena je značajna razlika između podataka saopštenih tokom večeri u prisustvu posmatrača i podataka zvanično zabilježenih i dostupnih na veb stranici vvv.izbori. ba;

- izlaznost u posljednja dva sata glasanja bila je neuobičajena u oblastima: sjever i jugoistok popodne;

- postoje osnovi sumnje da su glasovi koje su osvojile stranke sa hrvatskim predznakom, uz ilegalnu koordinaciju sa ovlašćenim osobama iz Centralne izborne komisije, krivično prebačeni kako bi stekli mjesta u većinskim hrvatskim izbornim jedinicama;

- u svom pismu od 19. decembra 2020. upozorio sam vas da bi fiktivne prijave birača mogle promijeniti izborni rezultat na jugu, što je rezultiralo podnošenjem krivične prijave od strane HNS-a;

- Napominjem da se broj mjesta dodijeljuje gradskim oblastima u skladu sa odgovarajućim brojem birača na svakom gradskom području, odnosno izbornoj jedinici. Organizirani prelazak birača ismijavanje je sporazuma za Mostar i izbornog inženjeringa. Hrvatske stranke nisu ni pomišljale na tako nešto.

Svaki glas nas obavezuje da se računamo kako je izražena volja birača i da ne dozvolimo nikakva brisanja i manipulacije. U svakom segmentu izbornog procesa, od samog glasanja do prebrojavanja i verifikacije izbornih rezultata, postupak mora biti zaštićen i Mostar u tom pogledu ne smije biti izuzetak. Ono o čemu imamo znanje i dokaze preti da ugrozi i delegitimizira sve što smo postigli u prošlosti.

Stoga zahtijevamo hitno uključivanje međunarodnog faktora i vas kao prijatelja kako biste spriječili nezakonitosti, sačuvali vladavinu zakona i integritet izbornog procesa, a da je to i dalje moguće bez nepopravljivih posljedica, i da najoštrije osudimo sve pokušaje manipulacije izborima i glasovima birača. Molimo vašu reakciju, jer ne smijemo dozvoliti onima koji broje glasove da odrede ishod izbora “, rekao je Čović.

Pismo je upućeno američkom ambasadoru Ericu Nelsonu, šefu misije EU u BiH Johan Satler, zatim Kathleen Kavalec, ambasadorici Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Valentinu Inzku, visokom predstavniku.