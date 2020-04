Čović: Niko nikoga ne može prevariti

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas u Širokom Brijegu da je komunikacija koju imaju zvaničnici u BiH bolja nego prije mjesec dana.

"Neke stvari koje nikada ne bismo dogovorili, u posljednjih mjesec smo dogovorili. I postoje još ti pokušaji. Sjetite se one Centralne izborne komisije (CIK) kada jedna stranka dogovori da nešto sprovodi. I sad ti ljudi sjede u CIK-u tobože u ime naroda, a izvan zakonskog okvira i parlamenta koji je usvojio taj zakon su imenovani tamo. Nešto slično se pokušalo u nedjelju na telefonskoj sjednici kada je isključen cijeli jedan narod ili jedna politika u donošenju odluka", naveo je Čović.

On je naglasio da se o tim pitanjima mora dogovarati.

"Dogovaramo se. Ide teško, ali je povjerenje na višem nivou nego što je bilo. Zato sam rekao - nije svako zlo za zlo, možda iz ove krize proistekne jedno veće povjerenje i upućenost jednih na druge. Ovdje niko nikoga ne može prevariti, samo zajedno možemo potonuti", istakao je Čović.

On je rekao da parlament BiH mora funkcionisati u potpunosti i da zakonodavna vlast ne smije biti suspendovana.

"Budžet BiH smo dogovorili da ide do kraja maja, a njegov veliki dio je spoljni dug. Ne bude li njega taj novac ćemo rasporediti na drugačiji način. Moguće je da će se još dva puta morati praviti rebalans, a jedan od njih se odnosi na spoljni dug. Zato je naš zahtjev da parlament funkcioniše u potpunosti i da nema bilo kakve mogućnosti da se suspenduje zakonodavna vlast. To ne znači da se ne mogu brzo donositi odluke i to u roku od 24 časa", rekao je Čović novinarima.

On je naveo da funkcionisati moraju i kantonalna i opštinska vijeća jer danas je najvažnija transparentnost.

"Ovdje će biti milijarde maraka i ako se nastavimo igrati mehanizmima kako se počelo u posljednjih mjesec dana biće zloupotreba. Svaka KM koja dođe mora biti do kraja provjerljiva, transparentno izvršena u fazi prijedloga i realizacije", kaže Čović.

Kada je riječ o održavanju lokalnih izbora, Čović je naveo da će njihovo održavanje zavisiti od dužine krize.

"Ako ona potraje još par mjeseci, neće biti smisla organizovati izbore. Ali hajdemo sačekati. Ta odluka mora biti donesena konsenzusom na nivou BiH, jer to znači promijeniti ustav", naglasio je Čović.

On je istakao da je sada osnovni cilj stvoriti što bolje uslove privrednicima i ostalim radnicima da budu uspješniji.

"Razgovaramo sa načelnicima, predsjednikom Vlade o mjerama ekonomske prirode. Biće potrebno 15 dana sadržajnije komunikacije sa privrednica, zanatlijama, velikim preduzećima da bi bio stvoren ambijent da znamo kakve su sve dubioze, da bi sredstva koja mislimo povući sa nivoa FBiH bila ravnomjerno raspoređena", rekao je Čović.