Čović: Izbornim inženjeringom mijenja se izborna volja građana

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović u pismu zvaničnicima EU ukazao je da izborni inženjering /pro/bošnjačkih stranaka, podržan djelovanjem Centralne izborne komisije BiH, koja radi u protivzakonitom i nelegitimnom sastavu, mijenja izbornu volju građana Mostara za vlastitu političku dobit.

Čović je, u pismu evropskim komesarima Žozepu Borelju i Oliveru Varheljiju, izvjestiocu Evropskog parlamenta za BiH Paulu Rangelu, predsjedniku Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta Dejvidu Mekalisteru, šefu Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom Romeu Francu, predsjedniku EPP Donaldu Tusku i predsjedavajućem grupe EPP u Evropskom parlamentu Manfredu Veberu, upozorio na "alarmantno ugrožavanje integriteta izbornog procesa u Mostaru".

- Ne smijemo dopustiti sebi da zatvorimo oči pred grubim kršenjem vrijednosti koje nazivamo evropskima, a koje su temelj našeg djelovanja. U skladu sa tim, apelujem na vašu podršku u najoštrijem osuđivanju izbornog inženjeringa u Mostaru, te apsolutnu podršku u borbi za pošten, demokratski i transparentan izborni proces koji nosi preveliku važnost - za evropski Mostar i za evropsku BiH - naveo je Čović.

On je zatražio hitno uključenje međunarodnih činioca, partnera i prijatelja, te svih nadležnih institucija u rasvjetljavanje događaja koji, kako navodi, svojim neodrživim, skandaloznim i opasnim ponašanjem ruše stabilnost i evropski put Grada Mostara, BiH u cjelini i njenih stanovnika.

Čović podsjeća da su lokalni izbori u Mostaru naznačeni kao prvi od 14 prioriteta Evropske komisije za put BiH ka EU, zbog čega nose i dodatnu važnost za perspektivu evropske BiH.

On ističe da je HDZ BiH, čiji je predsjednik, preduzeo sve kako bi se integritet izbornog procesa u Mostaru u potpunosti zaštitio, te da je više puta pozvao međunarodne zvaničnike i posmatrače da pomognu da se izbori provedu u skladu sa evropskim standardima, na pošten i pravičan način.

- HDZ BiH je pozvao i na njihovu pojačanu prisutnost i pažnju na izborni dan, te na pomno praćenje rada CIK-a BiH i preventivno upozorio na fiktivne prijave glasača za koje je prvobitno iskazana zabrinutost da bi mogle neprikladno uticati na rezultat - navodi Čović i dodaje da su to radili kako bi se spriječile manipulacije koje bi narušile nezavisnu političku volju - kao što se to hrvatskom narodu toliko puta do sada činilo.

Čović podsjeća u pismu da je CIK sada naložio ponovno brojanje glasova za više od 46 odsto ukupnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru, ukazujući na "noćno brojanje", neregularnost brojanja, teške manipulacije glasovima, te dalje diskreditovanje već diskreditovanog CIK-a.

- Na velikom broju biračkih mjesta uočena je dramatična razlika brojki koje su objavljivane tokom večeri u prisustvu posmatrača i brojki koje su službeno objavljene na stranici CIK-a BiH - ističe Čović.

Osim toga, uočeno je blokiranje izlaznih informacija o rezultatima postupka prebrojavanja nakon zatvaranja biračkih mjesta, čime se pruža vremenski okvir za konsolidaciju i provođenje prethodno organizovanih kriminalnih postupaka.

- Uočeno je skandalozno premještanje fiktivnih glasača u orkestraciji bošnjačkih stranaka i CIK-a BiH u gradska područja sa većinski hrvatskim stanovništvom u pokušaju nezakonitog sticanja mandata i uticaja na ukupni izborni ishod, povodom čega je HNS BiH podnio kriviče prijave kantonalnom Tužilaštvu - dodaje Čović.

On ocjenjuje da se time znatno narušavaju odnosi, ali i dalje destabilizuje politički dijalog, koji je, iako prijeko potreban, sada dodatno narušen.

- Tako je prekršen i politički dogovor o lokalnim izborima u Mostaru, postignut u junu ove godine, kojem su kao svjedoci i garanti prisustvovali i međunarodni predstavnici u BiH, a koji je omogućio održavanje izbora u Mostaru - ističe Čović.

On ukazuje da "besposljedično nepridržavanje i otvoreno kršenje koncenzusa ne predstavljaju dobar primjer za multikulturalno, multietničko i multikonfesionalno društvo".

- Usprkos našoj vjeri u fer političku utakmicu, politika pomno organizovaih kriminalnih djela i nacionalne netrpeljivosti prema Hrvatima su prevladali naše napore - navodi Čović.

Ističe da institucije EU ne mogu da ne mare za "kataklizmičke posljedice ovih sistemskih izbornih prevara, koje ne samo da pogađaju integritet jednih od najiščekivanijih izbora na evropskom tlu, već pogađaju i prioritet Evropske komisije za evropski put BiH".