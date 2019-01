Čović: Hajka u funkciji skretanja pažnje sa formiranja vlasti

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas da je orkestrirana hajka na njega zbog prisustva obilježavanju Dana Republike Srpske bila u funkciji skretanja pažnje sa formiranja Savjeta ministara, ali i suđenja za ratne zločine jer je i ranijih godina mnogo puta bio u Banjaluci na istom događaju.

"Evidentno se skreće pažnja sa formiranja vlasti, tada su bila i suđenja za ratne zločine nad Hrvatima. Nećemo pasti na takve podvale. Јa sam više puta otišao u Banjaluku povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, a ne znam zašto su se sad mediji toliko bavili s tim. To govori puno o aktuelnom političkom trenutku i odnosima između tri naroda", rekao je Čović.

On je dodao da će Savjet ministara, kao i Vlada FBiH nastaviti da radi dok ne budu formirani novi sazivi, ali da je sve to razlog zašto je povedena hajka na njega jer je "očigledno Hrvatski narodni sabor došao u poziciju da može odlučivati o svojoj poziciji".

"Žalosno je što se vraćamo unazad i što je javnost izmanipulisana. To je bila samo svečana akademija, a u javnosti se provuklo svašta, odlikovanja, ordeni. Kada je biskup Franjo Komarica dobio orden u Republici Srpskoj to niko nije komentarisao. Јa želim biti uz naš narod koji je tamo, koliko god da ih je malo", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru pred sjednicu Predsjedništva HDZ-a BiH.

On je naglasio da će HDZ BiH i HNS nastaviti da traže svoje elemente ravnopravnosti i da im niko neće određivati gdje će se pojaviti.

"Želimo da stvaramo ambijent povjerenja između tri naroda, želimo da zaštimo svoj narod, ali i pošaljemo poruke onima koji su još osjetljivi na ožiljke rata. Јa do sada nisam nikoga povrijedio, a hoće li javnost biti izmanipulisana ne znam", naveo je Čović.

Lider HDZ-a BiH je istakao da je Republika Srpska ustavna kategorija bez obzira šta će koji pojedinac da kaže.

"Moramo se držati šta je Ustav i zakon. To kako bi želio Dragan Čović vidjeti BiH, treba do toga doći", dodao je on.

Čović je rekao da je očekivao da će Savjet ministara biti brzo napravljen.

"To ide jednim redom. Činjenica je da oni koji su naglas najavljivali da će napraviti vlast na drugi način, izgubili su koalicioni kapacitet. Nećemo dozvoliti da bilo kakav događaj iz istorije poremeti naše odnose", naveo je Čović.

On nije želio da komentariše uslovljavanje hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića koji je rekao da će podržati imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara tek nakon što bude usvojen godišnji nacionalni program za NATO.

"Ne pada mi na pamet da komentarišem bilo koga, posebno Komšića. Mi o tome imamo jasan stav, evroatlantski put je jedini put, a kako doći do toga da se tri člana dogovore o predsjedavajućem - postoje jasne poslovničke aktivnosti. Dok sam ja bio u Predsjedništvu BiH radilo se na jedan način, sad se radi na drugačiji", rekao je Čović.

Odgovarajući na pitanje da li je dan nakon Banjaluke boravio u Beogradu, Čović je rekao da ima stalnu komunikaciju sa nosiocima vlasti u svim zemljama susjedima i to svakih petnaestak dana, te da će i dalje imati redovne sastanke.

Odgovarajući na pitanja da li se čuo sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem nakon posjete Banjaluci, on je rekao da se nisu čuli u vezi sa tim, te istakao da sa svima u Hrvatskoj ima dobre odnose.

"Sa svima u Hrvatskoj imam dobar odnos. Oni su svjesni da BiH može funkcionisati samo prema dejtonskom Ustavu do se ne donese novi", dodao je Čović.

Kometarišući popunjavanje Doma naroda Parlamenta FBiH, Čović je rekao da se ne slaže sa odlukom Centralne izborne komisije, ali da će je HNS poštovati.

Čović, koji je i predsjednik HNS-a, poručio je da se bez HNS-a ne može napraviti vlast na nivou BiH i FBiH.

"Sve što rade, bolje je da prije prestanu jer s tim nećemo ništa dobiti", naglasio je Čović.