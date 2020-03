Čolak: SDA dodatno zakomplikovala situaciju u BiH

Članovi Centralne izborne komisije /CIK/ smijenjeni su suprotno Izbornom zakonu u režiji SDA i uz pomoć poslušnika, a sve je to dodatno iskomplikovalo ionako složenu situaciju u BiH, rekao je Srni delegat hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak.

Čolak ističe da smjena članova CIK-a na prošloj sjednici Predstavničkog doma nije prvi slučaj da se dešavaju stvari koje "čovjek u normalnim okvirima ne bi trebalo da očekuje".

"Ovo je režija SDA i uvijek nađu nekog poslušnika preko koga ostvaruju svoje ciljeve i realizuju takve ideje. Ovo samo dalje usložnjava ionako složenu situaciju u BiH i ne vodi ničemu i nikakvom rješenju. Umjesto da tražimo rješenja za izlazak iz postojećih kriza i postojeće situacije mi upadamo u nove krize", upozorio je Čolak.

On je ocijenio da je SDA očigledno odlučila da po svom nahođenju bira partnere anulirajući postojeću parlamentarnu većinu i izborne pobjednike i u hrvatskom i u srpskom narodu.

"To je apsolutno neprihvatljivo. Ne vidim ovome kraja, iako smo se ponadali da će jedna kriza splasnuti i da ćemo ući u koliko toliko mirne vode", rekao je Čolak, te upozorio da "stanje nije dobro" i da se gubi i ono malo povjerenja što je postojalo među političkim akterima.

Čolak je dodao da, pored dva smijenjena člana CIK-a iz reda srpskog naroda - Branka Petrića i Novaka Božičkovića, smjena na narednoj sjednici parlamenta očekuje i člana CIK-a iz hrvatskog naroda Stjepana Mikića.

"Mikić će biti smijenjen, a imenovan novi član CIK-a BiH. To neće biti nikakav problem sa ovom novom većinom i u drugom krugu glasanja. Mislim da je i ovo režija, da se to izvede tako da u prvom krugu budu smijenjeni članovi CIK-a iz reda srpskog naroda, a u drugom krugu član iz reda hrvatskog naroda", rekao je Čolak, navodeći da Bošnjaci predvođeni SDA nastoje potpuno ovladati CIK-om.

Na pitanje da li je zakonito imenovanje novih članova CIK-a BiH, s obzirom da izborni proces još nije završen jer vlast u Federaciji BiH nije formirana nakon prošlih izbora, Čolak ističe da je u ovom slučaju riječ o potpunom kršenju odredbi Izbornog zakona BiH.

"Zakon je prekršen i tu nema nikakve dileme, ali i da nije riječ o tome morali bi se povlačiti potezi koji će stvarati povjerenje, a ne potezi koji će dodatno urušiti povjerenje", naglasio je Čolak.

On kaže da ovakvim potezima SDA i njen lider Bakir Izetbegović "na mala vrata stvara novu parlamentarnu većinu bez izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda".

"Izetbegović stvara novu parlamentarnu većinu, a vidjećemo da li će trajno ostati kod ovakvog opredjeljenja ili će pokušati tražiti rješenja od situacije do situacije, od slučaja do slučaja, kako je to bilo u prošlom sazivu", rekao je Čolak.

Čolak konstatuje da ova igra SDA sasvim sigurno neće odvesti BiH ni u kakve mirnije vode, ni u stvaranje prihvatljive političke klime u kojoj će se donositi razumne odluke.

"U ovakvoj zemlji, u kojoj nema nikakvog povjerenja, s ovakvim smicalicama koje čini SDA sa svojim poslušnicima ne može se očekivati postizanje nikakvih rezultata. Svako normalan, svjestan i politički odgovoran može shvatiti čemu sve ovo vodi, a ne vodi ničemu dobrom", upozorio je Čolak.

On konstatuje da ovakvo stanje ne može opstati i da bi "lijek" za novonastalu situaciju bio da se svi vrate u zakonske okvire.

"Zakon se treba ispoštovati i treba pustiti komisiju za izbor članova CIK-a da uradi svoj posao i da se u redovnoj proceduri imenuju članovi CIK-a, kao što zakon i propisuje", rekao je Čolak.

On dodaje da bi se na taj način ispoštovao zakon i našao izlaz iz problema.

"Međutim, ne želim biti politički naivan pa misliti kako će se to i desiti, jer oni koji su ovu kašu zakuvali ne vjerujem da će odustati od toga. Vrijeme pred nama pokazaće da li sam bio u pravu. Volio bih da se prevarim", rekao je Čolak.