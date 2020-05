Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (KS) nabavila je 50.000 zaštitnih maski od firme “Panta Rei”, čiji je trenutni vlasnik Bariš Bejtović, sin Bilsene Šahman, poslanika Saveza za bolju budućnost (SBB) u Kantonalnoj skupštini, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Prema osnivačkim dokumentima “Panta Rei”, kompaniju je sa sinom osnovala Šahman, koja u toj firmi danas, prema zvaničnom registru kompanija, obavlja posao prokuriste. Djelatnost kompanije je, prema Portalu javnih nabavki i registru kompanija, “njega i održavanje tijela”.

Bariš Bejtović za BIRN BiH kaže da se firma prije početka pandemije bavila prodajom torti i kolača za tržne centre.

“Kad sam ja kao vlasnik uvidio da će to sve stati, kao što i jeste stalo, a s obzirom da imam u firmi radnika koji su i samohrane majke i djeca šehida i većinom mladi i visokoobrazovani ljudi, tražio sam način da nešto radim da bismo te ljude zadržali, da ne bih morao da ih šaljem na Biro”, kaže Bejtović i objašnjava da je prije proglašenja vanrednog stanja potpisao ugovore s firmama koje proizvode tekstil i dao im ideju da počnu proizvoditi maske.

“Među prvima kojima sam odradio bili su privatni lanci marketa, apoteka, prodavali smo zaštitne maske, pamučne ili jednokratne”, kaže Bejtović.

Kozmetički saloni i uočene nepravilnosti

Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, kaže da je Ured u ovoj javnoj nabavci uočio nepravilnosti i da “ima elemenata da se ide dublje u provjere”. On objašnjava da Ured od početka stanja nesreće prikuplja podatke o provedenim nabavkama.

“Kada je došla na red Civilna zaštita, uočili smo nepravilnosti u ovoj javnoj nabavci – da se u dostavljenom materijalu i na web stranici Ureda za borbu protiv korupcije, gdje se evidentiraju sve javne nabavke, spominje firma ‘Panta Rei Bijeljina’, a na ugovoru piše ‘Panta Rei Sarajevo’”, kaže Kafedžić.

On kaže da će Ured tražiti informacije od Civilne zaštite zašto se jedna firma pojavljuje na konkursu, a druga u ugovoru.

Agencija za javne nabavke ranije je objasnila da se u “situaciji krajnje hitnosti, kada nije moguće primijeniti redovne postupke javne nabavke, ali ipak postoji dovoljno vremena, može koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci”.

U obavještenju o pokretanju nabavke, objavljenoj na stranicama Vlade Kantona Sarajevo, navodi se kako je Civilna zaštita KS-a izuzela ovu nabavku iz redovnih procedura nabavke, uz objašnjenje da bi primjena postupka javne nabavke izazvala negativne posljedice.

Ugovor s firmom “Panta Rei” potpisan je istog dana kada je i donijeta Odluka o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama.

“Mi ćemo tražiti te podatke od Civilne zaštite da nam dostave napismeno i nakon toga ćemo proslijediti to u nadležnost i dalje postupanje Agenciji, ali tek kada dobijemo zašto se u javnoj nabavci na našoj web stranici u dostavljenom materijalu spominje firma koja je iz Bijeljine, a kako se ovamo spominje u ugovoru. Da li je Civilna zaštita dostavila Uredu pogrešne informacije slučajno ili namjerno, podaci koje su dostavili ne uklapaju se s ugovorom na web stranici, i to je ključna stvar i to je početak”, kaže Kafedžić.

Iz Civilne zaštite Kantona Sarajevo su za BIRN BiH naveli da je postupak nabavke zaštitnih maski pokrenut na osnovu ispitivanja tržišta, odnosno ponuda koje su dobili u tom periodu. Ponuda “Panta Rei” uključivala je plaćanje 50 posto iznosa avansno, odnosno unaprijed.

“Nakon potpisa ugovora dužni smo sve podatke vezane za nabavku unijeti u informacioni sistem e-nabavki, i prilikom unosa u informacioni sistem e-nabavke došlo je do greške i od dvije firme sa istim nazivom odabrana je pogrešna, dakle radi se o tehničkoj greški prilikom unosa”, naveli su iz Civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Na Portalu javnih nabavki kao internet adresa “Panta Rei” navodi se antiage.ba, što je internet adresa Centra za dermakozmetiku, estetiku i zdravu ishranu, u kojem dio tima, prema internet stranici, čini Bilsena Šahman.

Prema podacima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Anti-age centar u Sarajevu je poslovnica “Panta Rei” u kojoj je šef Bariš Bejtović.

On kaže da je direktorica firme “Panta Rei” “dobila mail sa zahtjevom za ponudu zaštitne opreme koju su oni tada nudili”.

“Ne znam kako su oni (Civilna zaštita KS-a) to znali, da smo mi firma koja se bavi trgovinom na veliko već četiri godine i da li je neko iz te Kantonalne uprave civilne zaštite zvao nekoga iz apoteka kojima smo mi prodali ili nekog drugoga, pa su ih uputili na nas, to zaista ne znam. Ja se ni s kim od njih nisam vidio. Ne znam, pravo da vam kažem, ni ko je tada uopšte bio direktor Civilne zaštite i ko je to sve vodio”, kaže Bejtović.

Kemal Cacan, koji je, kao tadašnji v.d. direktora Civilne zaštite, potpisao ugovor s firmom “Panta Rei”, kaže da je taj ugovor potpisan na samom početku porasta broja oboljelih od koronavirusa.

“Imali smo četiri ili pet adresa kojima smo se mogli obratiti, s tim da apsolutno niko nije imao tih sredstava koje smo mi tražili, i onda se javio gospodin Bariš Bejtović. Javio se da on ima, i mislim da se zatezalo baš oko toga, oko načina plaćanja, jer to je bilo na početku, a cijene su enormno rasle. S početka februara do početka marta cijene su išle po deset puta gore i onda je bilo – daj da se ulovi bilo šta, da se može podijeliti ljudima”, kaže Cacan.

On tvrdi da je Bejtović imao najbolju ponudu.

“Taj gospodin se javio, poslao je mail, poslao je ponudu, i mislim da mu je čak cijena bila povoljnija nego kod ostalih ponuđača, znam da je bio jeftiniji od dva”, kaže Cacan.

On tvrdi da ni Bilsenu Šahman niti njenog sina ne poznaje lično, te da se s Bejtovićem čuo jednom telefonom.

“Čuli smo se jedanput telefonom i onda je to išlo preko mojih službi za nabavku i oni su to radili”, kaže Cacan.

