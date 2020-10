Cikotić: Vratiti migrante u Biru

Migrante koje ste iz centra Bihaća prebacili u Lipu, vratite u Biru, poručio je Selmo Cikotić, ministar bezbjednosti premijeru USK i gradonačelniku Bihaća poslije sastanka u Sarajevu.

To je jedan od zaključaka nakon sastanka Mustafe Ružnića I Šuhreta Fazlića sa ministrom bezbjednosti, rukovodstvom IOM-a, direktorom Službe za poslove sa strancima. Na taj zaključak, poručili su predstavnici USK neće pristati.

"Ti zaključci podrazumijevaju da se migranti trebaju izmjestiti iz urbanih sredina, ali u zato prije pripremljene objekte. To još nije urađeno. Mi se ne slažemo sa metodologijom, ne prihvatamao starategiju svršenog čina, oko drugog zaključka smo se složil,i ali ovdje valja uvažavati hijerarhju države. Imate kantonalnu vladu da diktira državnim institucijama, međunarodnim organizacijama ili EU šta će raditi. To je nesprovodivo, nerealno", kaže Selmo Cikotić, ministar bezbjednosti BiH.

Nema vraćanja migranata u Biru, migranti ne mogu biti na ulicama Bihaća, poručio je Šuhret Fazlić. Ponudili smo lokaciju na Lipi, opremili je vlastitim sredstvima od skoro pola miliona maraka, tamo je smješteno 1.000 migranata, kaže Fazlić. Predstavnici USK kažu i da su tražili obeštećenje za građane USK zbog materijalne štete koje su migranti prouzrokovali, ali od toga nema ništa. Izgleda da će se kola slomiti na nama iz Bihaća i USK, kaže Fazlić.

"Premijeru i meni se smješi zatvor, pogledajte saopštenje Evropske unije. Po onome saopštenju premijeru i meni se smješi zatovr, meni sad ostaje da kupim četkicu i kaladont i da čekam kad će me uhapsiti to sam i njemu preporučio. To je toliko ozbiljno, sad se pozivaju na zakon, sad se pozivaju na kršenje zakona, sad se pozivaju na kršenje međunarodnog prava. Mi to govorimo tri godine", kaže Fazlić.

"Ne, ja ne strahujem od nikakve krivične prijave. Ustav mi je dao samo jednu na prvo mjesto da stavim sigurnost građana USK, dok sam premije sve ću učiniti da osiguram sigurnost građana", kaže Mustafa Ružnić, premijer USK.

Cikotić kaže da za Miral lokalne vlasti nisu našle zamjensku lokaciju te da zbog toga nema mogućnosti za premještaj. Stanovnici Velike Kladuše su najavili proteste.

Izmještanje migranata iz privremenog prihvatnog centra "Bira" u srpsko selo Lipa, kod Bihaća, dodatno će pogoršati bezbjednost Srba na cijelom prostoru Krajine, a za posljedicu će imati onemogućavanje srpskog povratka u Federaciju BiH, kaže Brane Pećanac, predsjednik Saveza srpskih udruženja "Zavičaj". Pećanac očekuje da će se dolaskom Darka Ćuluma na poziciju direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH, pokušati da naprave konzistentni planovi upravljanja migrantskom krizom u BiH.

"Bezbjednost Srba na ovom prostoru već je narušena. Migranti svakodnevno narušavaju javni red i mir, provaljuju u srpske kuće i vrše druga krivična dijela. Kako je vrijeme prolazilo legalne institucije vlasti BiH i FBiH nisu odgovorile problemima koji nastaju zbog migrantske krize i sa kojom se nije pravilno upravljalo i za to smo došli u ovu situaciju u BiH", kaže Pećanac.

Na sastanak u Minsitarstvo bezbjednosti nije pozvan niko iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

EU je osudila akcije koje su preduzele vlasti Unsko-sanskog kantona prisilno premiještajući izbjeglice i migrante iz privremenog prihvatnog centra "Bira" u Bihaću u prihvatni centar u selu Lipa, čiji su kapaciteti već popunjeni.

Služba za poslove sa strancima je zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla mjeru protjerivanja za 54 strana državljanina sa zabranom ulaska i boravka u BiH, među kojima su državljani Maroka, Turske, Avganistana, Tunisa, Pakistana i Alžira.

Navedena lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije BiH. U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 5.495 migranta. Služba za poslove sa strancima od početka ove godine evidentirala je 13.436 migranta, od kojih je 12.690 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil.