CIK traži novo ovlaštenje: Ne žele da ovjeravaju stranke čije ime "uznemirava birače"

Centralnoj izbornoj komisiji BiH dati ovlaštenje da ne ovjeri političku stranku pod imenom koje “uznemirava birače“.

Tako glasi jedna od preporuka koju je CIK BiH poslala u Parlamentarnu skupštinu, u okviru izvještaja o provođenju zakona iz nadležnosti CIK za 2019. Budući da detaljnije nije pojašnjena, ova preporuka otvara mnogo pitanja bez odgovora: koje je to ime koje uznemirava birače, na osnovu čega CIK ima pravo da odluči da li je prijava opravdana ili ne…

– Vodili smo se članom 7. 3, stav 1, tačka 7, u kojoj piše da je kandidatima zabranjeno da se koriste jezikom mržnje. Primjera radi, ako neko u naziv stranke ili koalicije stavi „ustaše“, „četnici“, „balije“ ili tome slično, zbog čega bi neko mogao da se uvrijedi. Istina, do sada nismo imali takvih slučajeva, ali imajući u vidu atmosferu u BiH u posljednje vreme, ništa nije isključeno – kažu u CIK BiH za Srpskainfo.

Odredba

U odredbama Izbornog zakona BiH na koje se referiše CIK doslovno piše: „Kandidatima i pristalicama političkih partija, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te zaposlenima ili na drugi način angažovanim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu tako djelovati“.

Srpski delegat u Domu naroda BiH Dušanka Majkić smatra da se radi o „veoma opasnoj situaciji“.

– Takva konstrukcija znači da svakoj političkoj partiji mogu da zabrane rad, ako CIK to ocijeni, a znamo kako će oni ocjenjivati s obzirom na sastav. Dakle, ovo samo pokazuje da smo bili u pravu kada smo rekli da CIK neće prezati ni od čega da ukloni one koji su potencijalni pobjednici na izborima, da bi došli do izražaja oni koji nikada neće doći na vlast zbog toga što neće imati podršku građana. Ljudi koji su se tamo uhvatili u koštac su došli s određenim razlozima. Oni će obezbijediti po svim osnovama ono što im obezbjeđuje da imaju mehanizam u rukama kako bi postigli svoje političke ciljeve – tvrdi Majkićeva za Srpskainfo.

Upornost

Smatra da ovakva preporuka nikada neće biti pretočena u novo ovlaštenje CIK, ali da predlagači očigledno „računaju da parlamentarci nisu baš mnogo vrijedni, pa se nadaju da će to proći“.

– Najveći dio podlosti u institucijama BiH u izvještajima sam nalazila samo zahvaljujući upornosti da čitam ono što niko ne čita. Danas bismo imali u Zalužanima migrantski centar da nisam otkrila da planiraju da u kasarnu strpaju migrante. To su strašne stvari i zato Republika Srpska mora da pazi, tu se krije zamka koje nismo ni svjesni – zaključuje Majkićeva.