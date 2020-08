Čiji je kadar Gordan Milinić - SDS ili SDA: Milinić od "kile zlata" do "zlatnog ljiljana"

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vijest da je donedavni neuspješni direktor Agencije za promociju stranih investicija – FIPA BiH Gordan Milinić imenovan za ministra-savjetnika u Ambasadi BH u Pekingu, a imenovala ga je ni manje ni više nego Bisera Turković, ministarska inostranih poslova BiH, kadar SDA i osoba koja obožava da se druži sa vjerskim fanaticima, poput Jusufa El Karadavija, ideologa organizacije "Muslimansko bratstvo", koje SAD namjerava da stavi na listu terorističkih organizacija.

Milinić koji je poznatiji po nadimku "Kila zlata", bio je direktor kao kadar SDS-a, a na tu poziciju je došao nakon lažnih optužbi na račun tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koje se graniče sa naučnom fantastikom, a kojeg je optužio da je kao mito uzeo kilogram zlata od ruskog biznismena Olega Burlakova. Ta laž je očigledno smišljena u sarajevskoj kuhinji, u kojoj su začine za tu zajedničku čorbu dodavali SDA i SDS, sa ciljem da diskredituju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, ali i samu Republiku Srpsku.

Sve to su demantovali Dodik i Burlakov pa od toga na kraju nije bilo ništa, jer se radilo o notornoj laži, ali je to proguralo Milinića da postane direktor FIPA. Za svog mandata u toj agenciji uspio je da obiđe skoro cijeli svijet na račun građana BiH, a sa tih puteva nije donio nikakve investicije, već jedino masne fakture i slike sa kojekakvim potencijalnim ulagačima.

Nakon te neuspješne odiseje u jednoj od najvažnijih agencija na nivou BiH, koja bi trebala da bude lice zemlje, a na čijem je čelu stajao čovjek sa nadimkom "Kila zlata", Milinić je nastavio da služi SDA i Bošnjacima, pa se sada uz podršku ministarke iz SDA obreo u Pekingu. Šta li je "zlatni dečko političkog Sarajeva" sada slagao ili obećao da će iznijeti u javnost o Republici Srpskoj i njenim zvaničnicima, kada je za sebe obezbijedio ovakvu funkciju? Možemo samo da nagađamo i čekamo.

Uz to, Milinić se sada svrstao rame uz rame sa mnogim bošnjačkim kadrovima koji su imenovani u diplomatsko konzularna predstavništva BiH širom svijeta, među kojima su i odlikovani bošnjaci iz ratnog perioda, takozvani "zlatni ljiljani" kojima je Turkovićeva ponudila da poput Milinića biraju destinaciju u diplomatiji u kojoj žele da rade. Milinić očigledno ne može daleko od zlata, jer je do prethodne funkcije došao uz pomoć "Kile zlata", a do sadašnje očigledno uz pomoć "zlatnog ljiljana". Ko zna, možda je u međuvremenu i Milinić postao "Zlatni ljiljan" za svoju žestoku borbu protiv Republike Srpske i njenih zvaničnika u mirnodopskom periodu, u kojoj je davao sve od sebe. Bilo bi stvarno zanimljivo to istražiti, jer se ne zna čime je to, osim lažima na račun Srpske i njenih zvaničnika, Milinić zadužio SDA i političko Sarajevo, pa da ga imenuju za ministra savjetnika u Ambasadi BiH u Pekingu, protivno zaključku Predsjedništva BiH iz decembra prošle godine po kojem niko ne može biti raspoređen po diplomatsko-konzularnoj mreži i ambasadama dok ne bude urađena nova sistematizacija u Ministarstvu inostranih poslova i dostavljen izvještaj o popunjenosti diplomatsko-konzularne mreže po nacionalnom rasporedu.

Dakle, iz svega ovoga nije jasno čiji je kadar Gordan Milinić, da li je kadar SDS-a ili SDA, ili je po potrebi i jedne i druge stranke, ili je jednostavno omiljen kod Bakira Izetbegovića i Bisere Turković. Jer, šta još reći o čovjeku koji tokom cijelog svog mandata na čelu FIPA ništa nije uradio, a kome Parlamentarna skupština BiH nikada nije usvojila nijedan izvještaj o radu. Očigledno je da takve beskorisne ljude iz reda srpskog naroda nagrađuje Bisera Turković i njena politička partija SDA, ukazujući da su samo nesposobni Srbi, poput Gordana Milinića, podobni Srbi u institucijama BiH jer su spremni da podanički i slijepo slušaju i izvršavaju naređenja prvog u Bošnjaka, pa makar to bilo i na štetu Republike Srpske, što veoma često i jeste.

Ko zna, možda gospođa Bisera u nekom od svojih putovanja povede i svog novopečenog kadra u diplomatiji, Gordana "Zlatana" Milinića, u obilazak muslimanskih organizacija koje su označene kao terorističke, poput "Muslimanskog bratstva". Možda i tamo bude nešto zlatno za njega.

