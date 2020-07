Čerkez: Za sada neće biti novih mjera u FBiH

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH (FBiH) Goran Čerkez izjavio je da je stanje u vezi sa kovidom-19 ozbiljno, ali pod kontrolom, napominjući da je sve veći priliv pacijenata u bolnice, zbog čega je neophodno da se svi ponašaju odgovorno.



"To je neophodno, ne samo zbog zdravlja drugih nego i zbog zdravstvenog sistema, jer ako dođe do naglog povećanja pacijenata u bolnicama, pitanje je kako će se to riješiti. Za sada zdravstveni radnici rade dobro, ali su preumorni i na izmaku su snage. U ovom trenutku neće biti nikakvih dodatnih mjera", istakao je Čerkez.

Čerkez je napomenuo da je Vlada FBiH proglasila epidemiju zarazne bolesti kovid-19 za teritoriju ovog entiteta, te da je ta odluka donesena nakon analize trenutne situacije sa virusom korona.

On je pojasnio da to omogućava bolju operativnost Kriznog štaba i federalnog Ministarstva zdravstva, kao i bolje raspolaganje finansijskim sredstvima, operativnost, te mobilizaciju novih izvora iz Federacije i bolju mogućnost borbe protiv kovida-19.

"Nakon što je nekoliko kantona zatražilo dozvolu da uvedu stanje epidemije, mi smo u saglasnosti sa ostalim institucijama i proglasili stanje epidemije u FBiH. Želim da naglasim da se stanje epidemije ne uvodi ponovo, kako pojedini mediji prenose, već prvi put u FBiH. Prvi put je bilo uvedeno stanje prirodne nepogode, koje je ukinuto", izjavio je Čerkez za BHRT.

Čerkez je dodao da su dali mogućnost da svaki kanton procijeni situaciju i da donosi mjere na nivou kantona koje su strože.

"Mi smo dali neki okvir da bi prekinuli širenje korone, ali ne isključujemo mogućnost uvođenja i mjera na nivou cijele FBiH", dodao je Čerkez.