Ćeranić: Reakcija Makrona prst u oku Sarajevu

Stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić izjavio je da su ocjene francuskog predsjednika Emanuela Makrona o stanju na zapadnom Balkanu, konkretno u BiH u vezi sa radikalnim islamistima za zapadnu diplomatiju – suočavanje sa istinom.

– Dakle, ispostavilo se da na zapadnom Balkanu, u bezbjednosnom smislu, problem nisu (srpski član Predsjedništva BiH) Milorad Dodik i Srbi, nego ratnici džihada koji se u sve većem broju vraćaju sa sirijskog ratišta u BiH. Oni su opasnost ne samo po BiH i region, nego i za cijelu Evropu. Makron je zato i reagovao i ne treba uopšte sumnjati da francuske službe bezbjednosti u BiH imaju dovoljno informacija o svemu što se dešava – rekao je Ćeranić.

On za Sputnjik kaže i da je Makron, kada je dijelio “epitete”, sigurno mislio i na unutrašnje političko pitanje BiH.

– Ovo jeste prst u oko Sarajevu, ali je i pokazatelj da EU gradi vlastitu politiku, jer je Makron najavio osnivanje evropskih oružanih snaga, što je otklon od američke politike. A sadašnju politiku Sarajeva podržava “duboka držav” Amerike – naveo je on. Prema Ćeranićevim riječima, vjerovatno i njemački kancelar Angela Merkel misli isto kao i Makron, ali to iz određenih razloga ne želi javno da kaže.

– Vjerujem da će sada uslijediti i razni testovi i analize francuskih analitičara i siguran sam da on to nije rekao tek tako, već je to dio šire politike prema zapadnom Balkanu, što se vidjelo i iz njegove prethodne odluke da ne dozvoli otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom – rekao je on.

Ćeranić je dodao da su reakcije iz Sarajeva na Makronovu izjavu očekivane, te da (predsjedavajući Predsjedništva BiH) Željko Komšić glumi velikog državnika i da je samo zato pozvao francuskog ambasadora na razgovor.