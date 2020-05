Centralna izborna komisija izašla iz pravnog okvira, njihov potez je pravno nasilje

Centralna izborna komisija izašla je iz pravnog okvira, njihov potez je pravno nasilje i danas je to poruka iz Republike Srpske na odluku CIK-a o pomjeranju izbora na 15. novembar.

Pitanje je da li će izbori uopšte biti legitimni ako ovakvo stanje ostane i da li će to biti pravi izraz volje naroda, kažu u DEMOSU. Poručuju ipak da takvo stanje po svemu sudeći opoziciji ide na ruku.

"SDS i PDP u koaliciji i u saradnji sa strankama iz Federacije BiH izabrale svoje stranačke ljude u CIK i dovele do stanja totalne konfuzije. Licemjerno je od SDS-a i PDP-a koje stalno potenciraju na transparentnosti, provođenju zakona, legitimnosti izbora, da neko krade, a neko ne krade izbore. Upravo su oni ovakvim svojim postupcima doprijeli ovakvom stanju u kojem se trenutno nalazimo", rekla je Spomenka Stevanović, zamjenik predsjednika DEMOS-a.

U takvoj odluci CIK-a nekoliko je neregularnosti, kažu u Ujedinjenoj Srpskoj. Po zakonu izbori mogu da se odgode najviše mjesec dana dok su u ovom slučaju izbori pomjereni za više od 30 dana. Tu kršenju zakona nije kraj, poznato je da su dva člana CIK-a bila stranački aktivna, što je takođe suprotno zakonu, kažu iz Ujedinjene Srpske.

“Očigledno kao što su nelegitimno izabrana ta dva člana, tako se nelegitimno ophode prema izbornom procesu i izornom zakonu jedini krivac za ovakva pomjeranja jeste CIK i njihovo nesnalaženje", kaže Neven Stanić, generalni sekretar US.

Odluka CIK-a donesena je bez konsultacija sa svim relevantnim stranama, to može dovesti do još veće političke krize, kaže to lider Socijalističke partije, Petar Đokić. Kako kaže nije bilo razloga da CIK "preko koljena" nepromišljeno donosi odluku o njihovom pomijeranju za skoro mjesec i po dana.

"Zabrinjava odluka CIK-a koja se donese unilateralno, bez konsultacija sa svim relevantnim stranama. Na ovaj način CIK još jednom pokazuje sa kojim sve problemima se suočava BiH i da ova institucija postaje odmetnuta od većinskog stava građana i drugih političkih subjekata, a u interesu manjine", rekao je Đokić.

Odgađanje izbora očigledno odgovara određenim političkim akterima-stav je to iz DNS-a. Nenad Nešić kaže da je očigledno da se iza kulisa krije da neko nije spreman za izbore u oktobru pa se traži način kako bi se izbori što više prolongorali.

"Nekome odgovara odgađanje izbora tj da neko nije spreman za izbore u oktobru pa se traži modus kako bi se izbori što više prolongirali a najbolje bi očigledno bilo da ih uopšte ne bude u ovoj godini za određene političke aktere u Republici Srpskoj i BIH”, kaže Nenad Nešić, predsjednik DNS-a.

Odlukom CIK-a ima i zadovoljnih u Repulici Srpskoj i to u opozicionim redovima. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak pozdravlja odluku CIK.a Tvrdi da vladajućima odgovara da se izbori odgode bez obzira što je iz stranaka koje čine vlast jasan stav da je potez CIK-a nelegitiman i da nema razloga da izboru ne budu 4. oktobra. Iz SNSD-a najavili su i krivičnu prijavu protiv CIK-a zbog kako kažu nelegitimne i odluke koju su donijeli.