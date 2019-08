Čavić: Gluposti bošnjačkih predstavnika mogu da uruše BiH

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je danas u Čelincu da bošnjački predstavnici političkim glupostima, poput novog preglasavanja srpskog člana Predsjedništva, mogu da sruše BiH i dejtonski sistem.

"Na kraju, srušiće i ovu nesrećnu zemlju svojim glupostima koje čine u sprečavanju njenog funkcionisanja", rekao je Čavić novinarima komentarišući novo preglasavanje srpskog člana Predsjedništva u vezi sa usvajanjem budžeta institucija BiH, pa i upozorenje Milorada Dodika da će Srpska, ukoliko budu zaobiđeni srpski izborni pobjednici u formiranju vlasti na nivou BiH, vratiti sistem na prvobitno dejtonsko uređenje BiH, odnosno poništiti dejstvo mnogih institucija BiH na svojoj teritoriji koje su naknadno formirane i nedejtonske.

Čavić je objasnio da nije realno preglasavanjem praviti nove konstrukcije u BiH, jer postoje mehanizmi koji to sprečavaju.

"Svaki takav pokušaj dezintegracije funkcionalnog sistema BiH mogao bi dovesti do dezintegracije BiH. To je poznato onima koji to godinama i u kontunuitetu rade, a posebno bošnjačkim predstavnicima kod kojih postoji izražena namjera da Dejton nije obaveza. U BiH je jedino za političke predstavnike Srba dejtonska BiH međunarodno priznato pravo, a za bošnjačke od rata naovamo to je međunarodna priznata nepravda. Oni se tako i ponašaju", rekao je Čavić.

On je konstatovao da upozorenja o vraćanju Srpske izvornom Dejtonu mogu ići samo kroz parlamentarne procedure na različitim nivoima vlasti, te je ponovio da je u sadašnjem sastavu Predsjedništva BiH potpuno očekivano često preglasavanje srpskog člana, jer praktično postoji politička koalicija predstavnika hrvatskog i bošnjačkog naroda u toj zajedničkoj instituciji.

"Tu koaliciju su posljednji put činili Anto Jelavić i Alija Izetbegović, a svi ostali sastavi Predsjedništva BiH su po pravilu fukcionisali u konzenzusu. Vrlo rijetko je bilo tema u kojima je neko nekoga preglasao i potezanja vitalnih entitetskih interesa", podsjetio je Čavić.