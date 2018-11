Čast otadžbine: Da li je ćutanje znak kukavičluka, odobravanja ili nešto drugo?

Pokušaj "progona" zastave Republike Srpske, kao i prijetnja smrću Miloradu Dodiku, prijetnja je Republici Srpskoj i njenom narodu. Zabrinjava i čudi da se na te prijetnjene oglašavaju Mirko Šarović, Branislav Borenović i ostali, navodi se u saopštenju Udruženja Čast otadžbine.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Kao odgovoran i real političar, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na dužnost je stupio sa jasnom platformom svog djelovanja. Ona je definisana u okviru Ustava BiH, Dejtonskog ugovora, sa jasno definisanim ovlašćenjima. Njegovi stavovi o ravnopravnosti dva entiteta i tri naroda, kao politička i vojna neutralnost, jasno su izgovoreni prilikom inaguracije u zgradi Predsjedništva BiH, bez skrivenih namjera i odgovorno.

Republika Srpska sa svim svojim posebnostima, pa i zastavom, čini dio BiH, kao i drugi entitet. Njihovo prihvatanje i uvažavanje osnovni je uslov opstanka zajednice BiH. Kao što je zastava državne zajednice BiH legalna u institucijama Republike Srpske i definiše Republiku Srpsku kao dio te zajednice, tako zastava Republike Srpske u instituciji Predsjedništva BiH definiše ravnopravnost i sastav te zajednice.

Zastava Republike Srpske nije legalna i legitimna da se ističe u institucijama Federacije BiH i obrnuto, jer su entiteti u potpunosti suvereni. Slučajnost je da zgrada u kojoj su smještene zajedničke institucije BiH pripada Federaciji BiH, ali ona mora formalno da se posmatra kao eksteritorijalno u odnosu na entitete.

Podvala je, i nije slučajno da ne postoji zastava Federacije BiH kao simbol entiteta. I tu je problem i skrivena najmera unitarizacije BiH. Iz tog razloga su zahtjevi "sarajevske čaršije" i protivustavno djelovanje da se zastava Republike Srpske "protjera" iz zajedničkih institucija.

Gospoda u "sarajevskoj čaršiji" mora da zna da su u Republici Srpskoj prisutne i legalne zastave državne zajednice BiH a ne zastave Federacije BiH, jer Republika Srpska nije kanton Federacije, već entitet koji čini državnu zajednicu. Iz tog razloga smatramo da je legitimno iz predočenih razloga podvale i zloupotrebe tražiti da se zastava Federacije definiše i da ne može biti ista kao zastava državne zajednice.

Pokušaj "progona" zastave Republike Srpske, kao i prijetnja smrću njenom barjaktaru, članu Predsjedništva Miloradu Dodiku, prijetnja je Republici Srpskoj i njenom narodu. Zabrinjava nas i čudi da se na te terorističke prijetnje ne oglašavaju Mirko Šarović, Branislav Borenović i ostali njihovi satrapi. I ne izjašnjavaju se o legitimnosti i legalnosti zastave Republike Srpske u kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH. Čak su gluvi i nijemi na prijetnje članu Predsjedništva Miloradu Dodiku kao srpskoj instituciji u BiH.

Nema ni osude terorističke prijetnje od "plaćenih narikača" sa bijeljinske televizije. Sramno je to za samozvane borce za demokratiju, legalnost i pravo i pravdu. Sve se više legitimišemo, svako u svom punom stvarnom kapacitetu i sami se javno kroz djelovanje pokazujemo.

Јučerašnje aktivnosti i okupljanje Predsjedništva SDS-a, Govedarica je upriličio da bi ustoličio sebe i Bosića, a bez brige i riječi o napadu na simbole Republike Srpske i institucije Republike Srpske. Sija od sreće da se udomi u Dom naroda i obezbijedi sebi apanažu.

Mirko Šarović ne izgovori "malo sutra" na pokušaj progona zastave Republike Srpske iz kabineta predstavnika srpskog naroda u BiH. Ne čusmo ni riječ osude na terorističke prijetnje Dodiku i osoblju kabineta. To čuveno "malo sutra" Mirko Šarović izgovori na poziv da ispoštuje izbornu volju naroda i da iz moralnih razloga podnese ostavku sa Crnatkom i Mektićem.

Ovo njihovo ponašanje navodi nas na zaključak da su duboko u službi "sarajevske čaršije", njihova "glasnogovorna" prethodnica i da su najavili ova dešavanja svojim upornim opstankom "u ime naroda i njihovog dobra" u Savjetu ministara.

Cijenimo da su nosioci destabilizacije i konfuzije i da će sve činiti da se ne konstituiše novi saziv Savjeta ministara u periodu mandata Milorada Dodika u Predsjedništvu BiH. Uvođenjem kolaboracionista Ivanića, Bosića i Govedarice u Vijeće naroda, pokušavaju se reorganizovati i ojačati za destruktivno djelovanje za interes "sarajevske čaršije" i stranih ambasada.

Јoš jednom im sugerišemo da ne čine to i da ispoštuju izbornu volju naroda. Mektića pozivamo da progovori o SIPA i OBA i razlozima tolerisanja vehabija sa kojim koordiniše Muderis Halilović. Sve službe BiH odgovorne su za sigurnost Milorada Dodika u Sarajevu i one trebaju to da nastave da rade uz koordinaciju sa ličnim obezbjeđenjem predsjedavajućeg Predsjedništva u koje ima povjerenje.

Ulazak dijela ličnog obezbjeđenja od povjerenja predsjedavajućeg Predsjedništva u sistem lične zaštite, nikako ne isključuje ostale agencije da to ne čine u dijelu operativnih radnji. Zahtjev Milorada Dodika da lično obezbjeđenje čini MUP Republike Srpske ne daje legitimnost i opravdanje za nečinjenje ostalim bezbjednosnim službama, već obavezu za koordinaciju sa ličnim obezbjeđenjem".