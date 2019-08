Burno pred sutrašnju sjednicu Predsjedništva BiH

Pred sutrašnju sjednicu već je sve jasno. ANP i dalje ostaje uslov Sarajeva za imenovanje Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

Iz Republike Srpske, po ko zna koji put - jasni i glasni. Srpska i Milorad Dodik nikada neće prihvatiti ulazak BiH u NATO, a pogotovo ne reforme koje podrazumijevaju prenos nadležnosti sa Republike Srpske na BiH, kao što to predviđa ANP, a to su rad i nadležnost Civilne zaštite, visokog obrazovanja i jačanja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u odnosu na MUP Srpske.

"Epilog, to je naravno poznato sutra, ja ne želim i neću da glasam za taj Akcioni plan i to zbog niza formalnih stvari, niti se zna ni odakle je došao, ni ko je to pisao, u njemu ima dosta netačnosti, mnogo paušalnih ocjena, mnogo nametnutih iznenada upisanih reformi koje bi trebali navodno da prođu, kao što je novo, otvaranja procesa reforme policije, mnogo čega drugog, što naravno ne dolazi u obzir", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Baš kao što je član Predsjedništva rekao, to se neće desiti, vrlo kratko i jasno, tako da nemamo potrebu da raspravljamo dalje o tome na koji će način to uticati na reformu bezbjednosnih struktura u BiH", izjavio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U Predsjedništvu BiH danas burno pred sutrašnju sjednicu. Kod predsjedavajućeg Željka Komšića stigli su ambasadori SDA i Velike Britanije. Izjava nije bilo, već samo šturo Komšićevo saopštenje u kojem se kaže da se ambasadori slažu da je nužno da se BiH kreće prema NATO-u i reformama.

Odmah nakon odlaska ambasadora, iznenada je u Predsjedništvo stigao i lider SDA. Bakir Izetbegović, prvi put priznaje da cijela politička blokada nije zbog nužnosti usvajanja NATO-a, već jačanja Republike Srpske.

"Nije ovo samo pitanje NATO-a koji je jako važan, ovo je pitanje Ustava i vladavine zakona. Mi ne možemo dopustiti da se te barijere sruše i ko zna kuda bi to dalje otišlo i šta bi bilo sljedeće poslije NATO-a zaustavljeno od strane entiteta", poručio je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Da se jedno priča, drugo govori, a treće potpisuje od strane SDA već odavno je jasno lideru SNSD-a. Avgustovski sporazum koji su potpisala tri lidera, prema svemu sudeći, ostaće samo mrtvo slovo na papiru i to zbog sarajevskih uslovljavanja.

"Definitivno neko je htio da to sruši i uspjevaju u tome, nažalost. Imamo tu jednu situaciju koja se bespotrebno usložnila i mogli smo da ostanemo u kapacitetu sporazuma koji je trebalo implementirati, da institucije BiH mogu da krenu naprijed, neko je izabrao drugi način", ocijenio je Dodik.

Za sutra su zakazane dvije sjednice Predsjedništva BiH. Redovna, na kojoj je zadnja tačka ANP u 11h, i vanredna - izjašnjavanje o predsjedavajućem novog saziva Savjeta ministara odmah nakon završetka prve sjednice.