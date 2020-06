Budžet institucija biće spreman naredne sedmice

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas na sjednici Doma naroda da će Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu biti spreman za narednu sedmicu.

Odgovarajući na pitanje delegata Mladena Bosića /SDS/ ko je odgovoran što donošenje budžeta kasni, jer je predsjedavajući Savjeta ministara obećao da će to biti gotovo do 31. maja, Tegeltija je rekao da je Saavjet ministara blagovremeno usvojio Prijedlog budžet za 2020. i uputio ga u Predsjedništvo BiH, gdje je došlo do određenih korekcija, zbog situacije u vezi sa paandemijom virusa korone, pa je vraćen na doradu u Savjet ministara.

"Ja sam očekivao da sav taj posao bude završen do kraja maja, ali su neki korisnici u međuvremeniu podnijeli nove zahtjeve zbog pandemije, pa je došlo do zastoja ovog procesa. Budžet će biti spreman za narednu sedmicu", poručio je Tegeltija.

On je dodao da će Savjet ministar ovaj posao odraditi do kraja juna, što očekuje i od drugih nadležnih institucija u BiH.

Bosić je prokomentarisao da nije zadovoljan odgovorom, rekavši da i ne očekuje da neko u ovakvoj BiH snosi odgovornost za, kako je rekao, neefikasan rad.

TEGELTIJA: NA RAČUNU FONDA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE 32.353.000 KM

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je na račun Fonda za reformu javne uprave uplaćeno 32.353.000 KM, ali da problem predstavljaju zahtjevi donatora za vraćanje neutrošenog novca.

Odgovarajući na delegatsko pitanje Lazara Prodanovića o uplaćenim sredstvima, te o tome koliko sredstava se nalazi na računima, Tegeltija je naveo da su od toga sredstva donatora 29.830.000 KM, a domaćih vlasti 2,115 miliona KM.

"Na računima ovog fonda 31. marta bilo je nešto manje od 16 miliona KM", rekao je Tegeltija.

On je dodao da nije bilo dovoljno vremena da prikupe sve tražene podatke, te da će o preporukama zašto se ne troši ovaj novac biti prilike za razgovore.