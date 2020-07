Budžet BiH za 2020. godinu potvrdio-nema puta u NATO

Budžet institucija BiH za 2020. godinu, usvojen u PD, podvukao je ono u šta uvjeravaju zvaničnici iz Srpske. Od puta BiH u NATO nema ništa. Sredstva za Ministarstvo odbrane, manja su za nekih milion i po maraka.



Upravo zato je kasi BiH crveno svjetlo dala SDP, koja kaže da ovakav budžet ne prati ANP. ANP i ne postoji, odgovaraju u SNSD. Nije bilo realno očekivati bilo kakva sredstva za NATO integracije kad je, podsjećaju, stav Srpske po tom pitanju jasan.

"U ministarstvu odbrane nisam primijetio da se prati ANP, odnosno godišnji nacionalni program. Mi smo bili svjedoci kada se usvajao ANP da se pričalo, ovo je veliki korak ka NATO, evo nas u NATO paktu, u ovom budžetu je trebalo biti planirano za OS, za opremu, pola godine je prošlo, ovdje je trebalo nekoliko stotina miliona biti planirano", rekao je Zukan Helez, poslanik SDP u PD PS BiH.

"Pogotovo me raduje činjenica zbog vas koji ste ovdje pokušavali slagati ili da budem kulturna, obmanuti javnost dok ste ovdje iznosili tvrdnje kako je Dodik potpisao put u NATO, Dodik koji je toliko protiv NATO-a. Baš mi je drago da tih novaca nema, jer nepostojanje tih novaca potvrđuje činjenicu i sve ono što je lider na kojeg je SNSD jako ponosao iznosio", istakla je Sanja Vučić, poslanik SNSD-a i PD PS BiH.

Da su planirane konkretne aktivnosti za ulazak BiH u NATO, bilo bi i novca, kaže Dušanka Majkić. Ono sa čim u Federaciji treba da se pomire je, poručuje, da bez Republike Srpske o tome ne mogu da odlučuju. Iako se u PD mogu osloniti na takozvanu Adilovu grupu, koju, kako kaže, čine SDS, PDP i Adil Osmanović, u Domu naroda su im ruke vezane.

"Dakle, ništa od onih ulaganja, onolikih investicija, u zemlji koja se bori sa koronom, još ne znamo kako će se to ekononomski odraziti na nas, u toj situaciji trebalo je 330 miliona dati Ministartvu odbrane? To je izlišno, potpuno. To je pokazalo da nema ništa, i da je pregled odbrane, pregled odbrane a ne ANP, kako ga zovu", naglasila je Dušanka Majkić, delegat u Klubu Srba u Domu naroda PS BiH.

Budžet BiH će dobiti potrebnu podršku u Domu naroda, uvjerena je Majkićeva. Sjednica je zakazana za 21. jul. PD je budžet usvojio prije dva dana. Za je glasalo 27 poslanika, protiv je bilo četvoro, a 7 ih je bilo suzdržano.