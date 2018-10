Bude li štrajka, kriv je Savjet ministara, a lijekovi ostaju bez kontrole

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH na izdisaju je, a glavni krivac za to je Savjet ministara, odnosno predsjedavajući Denis Zvizdić, tvrdi predsjednik Sindikata ove agencije Ramo Rustemović.

On je istakao da nadležni što prije moraju dati dozvolu da se prime novi ljudi i povećaju plate, te upozorio da će, u suprotnom, stupiti u štrajk, a lijekove neće imati ko da kontroliše.

Rustemović je upozorio da posljedice takve odluke, ukoliko na nju budu primorani zbog nemara Zvizdića i vlasti, mogu biti velike i pogubne za građane BiH.

"Sve je to dovelo do toga da imamo sektore u nestajanju. Savjet ministara sjeti nas se samo kada treba uraditi neki prioritet citostatika. Upravo zbog takvog odnosa mi smo, kako kažu, dotjerali cara do duvara", rekao je Rustemović za današnji "Dnevni avaz".

On je rekao da zaposleni čekaju odluku o minimumu procesa rada, nakon čega će sigurno u štrajk. "Odluku bismo trebali dobiti brzo, jer je navodno upućena Savjetu ministara", rekao je Rustemović.

On je naveo da plate zaposlenih u Agenciji sa diplomom visoke stručne spreme iznose 1.200 KM, dok analitičari sa svim sertifikatima za rad u laboratoriju primaju plate manje od hiljadu KM.