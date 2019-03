Broćeta: Izabrati legitimne srpske predstavnike

Delegat iz reda Srba u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta rekao je Srni da će, ukoliko kadar SDP-a bude postavljen za potpredsjednika Doma naroda i potpredsjednika FBiH, to ubrzati nestajanje Srba u tom entitetu jer su se u toj stranci "u proteklom periodu pokazali kako se bore za položaj Srba u FBiH".

"Očekujem da budu izabrani legitimni srpski predstavnici, odnosno predstavnici sa Srpske liste i SNSD-a, za potpredsjednika Doma naroda i za potpredsjednika FBiH. Ukoliko se ovo ne desi plašim se da će se proces nestajanja Srba ubrzati jer neće ih imati ko više zastupati", istakao je Broćeta.

On je rekao da su najbolji predstavnici srpskog naroda oni delegati koje su birali Srbi, srpskim glasovima i u srpskim sredinama, te dodao da su u manjini delegati koji podržavaju interese srpskog naroda.

"Najbolji predstavnici srpskog naroda su oni delegati koje su birali Srbi, srpskim glasovima i u srpskim sredinama jer će se oni boriti za srpske interese. Delegati koji podržavaju interese srpskog naroda su u manjini, a u većini su Srbi koji dolaze iz stranaka iz FBiH, a ne iz stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj. Većinu u Klubu Srba drži SDP", naveo je Broćeta.

Delegat iz srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH Drago Puzigaća izjavio je za Srnu da je očigledno da je pod pritiskom javnosti ili nekog drugog nađena mogućnost da sada bude popunjen Klub Srba, iako je 20 godina mogao raditi na isti način, tako da popunu Kluba Srba, kako je rekao, najbolje zna CIK.

Prema njegovim riječima, nije dovoljno 17 ruku u Klubu Srba da bi se poboljšao položaj Srba u FBiH.

"Vidljivo je da Srba u Federaciji nema više od tri odsto i da će svaki naredni izbori, ukoliko se nešto ne uradi, biti teži kada je riječ o Srbima i doći će se u situaciju da su Srbi statistička greška", upozorio je Puzigaća.

On je dodao da očekuje od predstavnika koji će biti na mjestima na kojima treba da budu Srbi da se zalažu za poboljšanje položaja Srba u Federaciji i, kako je naveo, sve drugo je čista utopija i formalno popunjavanje Kluba Srba.

"Volio bih da se SDP izjasni jer kada u medijima nastupa kaže da neće u vlast, ali šalje svoje prijedloge za predsjednika Kluba (Srba) i za potpredsjednika Doma naroda. Mislim da bi bilo normalno da se porazgovara sa Srpskom listom jer ih ima najviše poslije SDP-a", rekao je Puzigaća.

Prema njegovim riječima, legitimno predstavljanje Srba je da se štite srpski interesi, ne dirajući druge konstitutivne narode i ostale.

"Položaj Srba u Livanjskom kantonu i cijeloj Federaciji je katastrofalan jer to se vidi i po broju i procentu koliko ih ima, pa praktično i mnogim kantonima i nema Srba, te samim tim ne mogu ni da izaberu svoje legitimne predstavnike. Najviše do sada delegata u Domu naroda, odnosno Srba, bilo je iz SDP-a i to samo po sebi nešto pokazuje", rekao je Puzigaća.

On je naveo da je položaj Srba u Livanjskom kantonu izuzetno težak.

"Opštine gdje je većinsko srpsko stanovništvo Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo najnerazvijenije su u Federaciji i ostavljene su od svih. Ovo kažem zato jer su blokirani računi ili su budžeti tih opština u velikim gubicima, a sve to govori kakav je položaj Srba u Livanjskom kantonu", istakao je Puzigaća.

Centralna izborna komisija BiH odlučila je o popuni tri mandata iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, čime je kompletiran Klub Srba. Mandati su dodijeljeni Draganu Stevanoviću (SDP) iz Kantona Sarajevo, Nikici Bosniću (Srpska lista) iz Livanjskog kantona i Mladenu Loniću (SDP) iz Unsko-sanskog kantona, saopšteno je ranije iz CIK-a.