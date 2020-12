Brčko: Od ponedjeljka ponovo rade škole i ugostiteljski objekti

Na području Brčkog od ponedjeljka, 7. decembra, ponovo će raditi sve osnovne i srednje škole, kao i ugostiteljski objekti, rekao je šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u Vladi distrikta Akif Pezerović.

Pezerović je rekao da je ovu odluku danas donio Štab za zaštitu i spasavanje distrikta koji je zadužio Odjeljenje za obrazovanje da organizuje nastavu u srednjim školama tako što će je naizmjenično, svake sedmice, pohađati polovina đaka jednog odjeljenja.

"To znači da bi se svi razredi u srednjim školama koji imaju više od 15 učenika podijelili na dva razreda. Zadužen je i Inspektorat da pojačano kontroliše poštovanje epidemioloških mjera i Protokola i uslova za početak odvijanja nastave u svim osnovnim i srednjim školama", istakao je Pezerović na konferenciji za medije.

On je naveo da je Štab donio i naredbu da od ponedjeljka ugostiteljski objekti mogu da vrše djelatnost, ali do 19.00 časova.

Pezerović je precizirao da će rad do 19.00 časova biti omogućen i sportskim kladionicama, kockarnicama i drugim oblicima organizovanja igara na sreću, teretanama, fitnes-centrima, školama sporta. On je dodao da će do 19.00 časova biti dozvoljene rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru, kao i javni prevoz putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju.

"Ovom naredbom Štab je zadužio Inspektorat da pojačano kontroliše poštovanje mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spasavanje u ugostiteljskim objektima, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze virusa korona", rekao je Pezerović.

On je napomenuo da i dalje ostaje na snazi policijski čas od 22.00 časa do 5.00 časova, te da su od ove naredbe izuzeti svi zaposleni koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u sprovođenje mjera i aktivnosti u vezi sa proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog virusa korona, kao i zaposleni u pravnim licima u kojim se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.

Pezerović je rekao da je epidemiološka situacija u distriktu i dalje loša, ali da su primjetni određeni trendovi poboljšanja.

"To se prije svega odnosi na smanjenje pacijenata u našem zdravstvu, ali i na lagano smanjenje broja zaraženih. Apelujem još jednom na pridržavanje svega što je naložio Štab, jer ako se situacija zadrži ili krene u dodatno pogoršanje, moraćemo opet vratiti mjere, što nikome nije u interesu", naglasio je Pezerović.