Bošnjački predstavnici moraju prestati sa opstrukcijama

Vlast na nivou BiH se mora formirati u što kraćem roku, najdalje za dvije sedmice, poručuju iz Mostara lideri SNSD-a i HDZ-a BiH. Ove dvije stranke imaju jasan stav za većinu pitanja i ne koče formiranje vlasti ističu Milorad Dodik i Dragan Čović. Bošnjački predstavnici moraju što prije riješiti probleme u svojim redovima i prestati sa opstrukcijama na nivou BiH, jasan je bio Milorad Dodik.

"Mi smo uvijek dovedeni u pozicju, godinama unazad, i izborima iza nas, da bošnjačka strana uvijek nešto traži i traga za nečim, a onda zarobi čitavu strukturu koja se ne može formirati, niti može nešto da radi. Vidjećemo da li je to organizovano, da li je to neki plan koji mi možda možemo da nazremo, ali o tome ćemo pričati kasnije, kada shvatimo da oni naprosto imaju svoj plan B. Inače ih sada pozivamo da to završimo, postoje dovoljni kapaciteti. Mislio sam da će nakon formiranja kolegija Predstavničkog doma sve ići brzo, a očigledno da u Bosni i Hercegovini ne može ništa ići brzo i da u tom pogledu, ovo je naš apel, sredite svoju situaciju i dođite da se kao politički predstavnici naroda dogovorimo, u skladu sa Ustavom, šta ko treba da radi," poručio je Dodik.

Prvi čovjek HDZ-a kaže da je spreman na razgovore sa bošnjačkim strankama, već je razgovarao sa liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem a za srijedu je, kaže, zakazao sastanak sa predstavnicima SDA u Sarajevu. Dragan Čović kaže da u Sarajevo ide pun optimizma.

"Imaćemo sličan koncept razgovora i ja na svaki sastanak idem sa uvjerenjem da nešto napravimo kao iskorak i tako ću otići na taj sastanak u Sarajevu, a za svaki dogovor treba dvoje. U BiH nije dovoljno čak ni dvoje, treba i treći, tako da idemo razgovarati, ja sam duboko uvjeren da je došlo vrijeme da sagledamo odnose u BiH," rekao je Čović.

Delegacije SNSD-a i HDZ-a govorili su i o reformi izbornog zakona u BiH. Lideri stranaka su saglasni da je to jedan od gorućih problema, a kočnica opet dolazi sa iste strane.

"SNSD potpuno podržava princip koji govori o tome da drugi ne mogu da biraju jednom narodu njihove predstavnike i mi ćemo to podržati, to rješenje koje odavno gura, odnosno predlaže HDZ, to je apsolutno fer, u njemu nema špekulacija, u njemu je politička čistota u činjenici da tri konstitutivna naroda biraju svoje predstavnike i da nije fer i da je špekulativno da jedan narod izabere političke predstavnike drugom narodu," rekao je Dodik.

"Moramo otkloniti pitanje izbornog zakonodavstva da bi izbjegli situaciju opet, naredne godine, pred lokalne izbore, znate da imamo Grad Mostar ili za tri godine opet da dođemo u istu situaciju da vijećamo hoće li se neko naljutiti na nekoga pa mu opet birati predstavnike. Prošlo vrijeme što se nas tiče," kaže Čović.

Delegacije SNSD-a i HDZ-a razgovarali su o zajedničkim projektima i značajnim ekonomskim pitanjima. Zaključeno je da nijedan zajednički stav ove dvije stranke nije bio na štetu treće strane.