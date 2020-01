Bošnjaci žele da 9. januar obilježe kao početak agresije i genocida u BiH

Republika Srpska će 9. januar obilježiti kao Dan Republike, ali to i ove godine smeta ponajviše Bošnjacima u BiH.

Zbog toga su pojedina bošnjačka udruženja odlučila da pozovu Bošnjake u BiH ali i u dijaspori da deveti januar obilježe kao početak agresije i genocida u BiH.

Na pojedinim portalima na kojima se pojavila ova vijesti stizale su i podrške ovoj inicijativu u vidu komentara" Obavezno ovo moramo uraditi!" i slično.

Inicijativu vam prenosimo u cjelosti:

"Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK), Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) i Udruženje Logoraša 'Prijedor92' pozivaju organizacije i zajednice u Bosni i Hercegovini i dijaspori da deveti januar obilježe kao početak agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.

- Masovnim obilježavanjem devetog januara kao dana početka agresije i genocida u Bosni i Hercegovini pošaljimo jasnu poruku antibosanskoj koaliciji da znamo šta su historijske i pravne činjenice o tom sramnom datumu. Zatražimo od probosanske koalicije, posebno od međunarodne zajednice, konkretnu akciju kažnjavanja svih koji obilježavanjem tog datuma, kao dana entiteta Republika Srpska, direktno rade ne samo protiv države Bosne i Hercegovine, već i protiv mira i sigurnosti u svijetu, protiv Evropske unije, NATO-a, Ujedinjenih nacija - navodi se u saopćenju koje potpisuju Institut za istraživanje genocida Kanada, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Udruženje Logoraša “Prijedor92”."

Takve inicijative naišle su na oštar odgovor sa srpske strane, jer obilježavanjem 9. januara Republika Srpska i Srbi ne vrijeđaju nikoga.

"Deveti januar je bio i ostaće Dan Republike Srpske ma koliko se to nekome sviđalo ili ne. Ne može niko govoriti kako je Republika Srpska genocidna tvorevina jer je argument za to 30 hiljada naših ljudi koji su dali živote za nju. Sva ta želja da se na neki način minimizira postojanje Srpske jer je 30 hiljada očeva, sinova dalo živote za Republiku Srpsku i to je činjenica koja se ne može osporiti. I napadi na gospodina Savčića su pokušaji Bošnjaka da minimiziraju Republiku Srpsku, i pokazuju da je Republika Srpska bolji dio BiH. Pravda je spora ali dostižna, i istina o stvaranju Republike Srpske i stradanju naših sinova i očeva doći na svjetlo dana", kaže Sanja Vulić, član Predsjedništva SNSD-a.

Ona vjeruje takođe da neće biti nikakvih nemira bez obzira na bošnjačku inicijativu jer vjeruje u institucije Republike Srpske.

Bez obzira na umirujuće poruke, ovakva inicijativa ipak može dovesti do novih neslaganja u BiH.

Podsjetimo i na izjavi predsjednice Republike Srpske, Željke Cvijanović koja je izjavila a će se 9. januar i dalje slaviti kao Dan Republike Srpske, bez obzira na odluke Ustavnog suda BiH, te poručila građanima da se spreme za slavlje naredne godine.

"Srpska ima ustavna, politička i demokratska sredstva i mehanizme da zaštiti svoja obilježja. Smatram da mnogi procesi u BiH idu u pogrešnom pravcu, pa tako i ovo pitanje osporavanja Dana Republike“, rekla je Cvijanovićeva.