Borenović za ANP?

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović govorio je za Buku o institucionalnoj krizi, mogućem stvaranju nove koalicije na nivou BiH i ANP-u.

Nakon što je propao još jedan pokušaj da BiH dobije kanidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, kriza vlasti postala je još izraženija.

Ni Sporazum o saradnji koji su potpisali lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA nije donio ništa novo na političkoj sceni, pa je tako i dalje bez vlasti na nivou BiH, dok je samo jedna tema, Godišnji nacionalni program za članstvo u NATO (ANP), postao pitanje svih pitanja.

Predsjednik PDP-a u intervju za Buku je govorio o ANP-u.

"ANP kao i IPAP i MAP je samo oblik saradnje sa NATO-om i nije članstvo. Ali jeste obaveza koju smo preuzeli u datom momentu. Dok se ne promijeni i ne napravi saglasnost, taj ANP stoji kao međunarodna obaveza i mi to moramo javno saopštiti, voljeli mi to ili ne. Kao nikad do sada je prilika da se u tom ANP-u ugradi sve što je zaštitni mehanizam Republike Srpske. Da se navede da to nije članstvo, da bilo kakav razgovor o vojnoj integraciji podrazumijeva da sve zemlje u regionu budu tamo, pa i princip po kojem bilo kakva odluka o NATO integracijama mora biti donesena uz saglasnost sva tri naroda i entiteta natpolovičnom većinom", kaže Borenović.

Govoreći o tome da li bi PDP prihvatio ANP ako bi došlo do stvaranja nove koalicije na nivou BiH, Borenović kaže:

"Pa, hipotetički mi možemo govoriti šta bi bilo kad bi bilo. Ali, naš stav ostaje nepromijenjen. Odlazeći Savjet ministara neće slati ANP u Brisel, jer mislimo da je to obaveza novog Savjeta, ko god ga činio. Političke stranke koje budu formirale novi Savjet ministara moraju naći način kako da se obaveze provode, pa samim tim i obaveza koja govori o prvom ANP-u. Mi kao PDP bi sigurno znali naći način kako da zaštitimo Republiku Srpsku kroz određene mehanizme koji bi bili ugrađeni u svaki dokument, ali o tome ćemo govoriti ako budemo u prilici da to pitanje rješavamo. A odmah da znate, PDP zna kako riješiti to pitanje da se zaštiti interes RS i da sve ono što danas imamo bude sadržano u takvim dokumentima, pa i Rezolucija NSRS o vojnoj neutralnosti. Ona ima političku dimenziju i bitno je i ona da se ugradi u dokumente koji idu i prema EU i prema NATO-u. Sam ANP se najviše bavi ekonomskim, političkim, socijalnim i bezbjedonosnim pokazateljima. Ono što sam ja vidio u ANP-u je sadržano u skoro svim strategijama koje se usvajaju u parlamentima entiteta i BiH", kaže predsjednik PDP-a.