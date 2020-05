Borenović na pragu priznanja: Čiji su članovi CIK-a?

Da Centralnu izbornu komisiju vode ljudi SDS-a i PDP-a, više ne poriče ni Branislav Borenović. nakon višemjesečnog negiranja, lider PDP-a sinoć je gostujući u programu RTRS-a namjerno ili nenamjerno praktično priznao da u CIK-u sjedi kadar te stranke. U nespretnom pokušaju da pobjegne od pitanja čiji su to Vanja Bjelica Prutina i Jovan Kalaba, prvi čovjek PDP-a, spotakao se od sopstvene riječi.

Voditelj: Je l' gospođa vaš kadar? Je l' Vaš kadar? Borenović: - Samo da.. Voditelj: - Hoćete mi reći je l' Vaš kadar? Borenović: -Sad ću vam ja reći, polako... Voditelj: - Samo mi recite je l' Vaš kadar? Borenović: - Znači, opozicije nije nigdje imenovala svoj kadar osim u CIK-u, došli smo samo do CIK-a je l' tako? Voditelj: - Pa kako ste uspjeli? Borenović: -Pa ne, ne da vas pitam, je l' tako? Hajte još jedan primjer navedite. Pa ćemo oko CIK-a.

Branislav Borenović nakon što je pokušao da se izvuče, uz tvrdnju da opozicija nigdje nije postavila svoje kadrove, upao u je još jednu zamku.

Voditelj: - Vaš kadar u Izbornoj komisiji vjerovatno krši zakon. Jer su prolongiran izbori. Borenović: - Odlično, biće sankcionisan ako krši zakon. Nikakav problem nije. Nemojte imati dilemu.

Iako kaže da je pročitao Izborni zakon BiH, lideru PDP-a vjerovatno je promakao onaj dio koji kaže da članovi CIK-a ne smiju da imaju veze sa političkim strankama, niti da budu uključeni u bilo kakve stranačke aktivnosti. Saga o, kako ih nazivaju u Srpskoj, nezakonitim članovima CIK-a, traje od marta, a situacija se zahuktala onda kada je CIK odlučila da pomjeri lokalne izbore za 42 dana. Tu odluku, po zahtjevu SNSD-a ocijeniće Ustavni sud BiH.

"I gospodin Borenović je ubijeđen da krše zakon. Vjerujem da neće kazniti svog člana koji je učestvovao u kršenju zakona kao što nisu uradili i neke druge stvari prema svojim članovima kada su trebali da ih kazne. Ja samo ne mogu da vjerujem da tolika nezrelost i neargumentovanost se iznosi na televiziji. Da mogu da se krše odluke a da to prolazi. Evo vidjećemo, mi smo uputili relevantnim institucijama koje su nadlžene za ispitivanje ustavnosti to je Ustavni sud BiH i zakonitost to je Sud BiH akta o odlaganju izbora koji je sigurno netačan", kaže generalni sekretar SNSD-a, Luka Petrović.

Borenović je porekao pa na kraju i priznao da je glasao za članove Centralne izborne komisije. Ako istinu ne govori Branislav Borenović, ne lažu rezultati glasanja. Vanja Bjelica Prutina i Jovan Kalba na prijedlog SDS-ovog poslanika u Predstavničkom domu Parlmentarne skupštine BiH, izglasani su glasovima SDS-a, PDP-a, SDP-a, DF-a i SDA. Izabrani su bez konkursne procedure, što je presedan u istoriji izbora članova CIK-a