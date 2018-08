Borenović i Mektić potvrđuju da postoji plan za izazivanje haosa

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je Srni da je Dragan Mektić svojim postupcima i izjavama, kojima zagađuje javnost u Republici Srpskoj, apsolutno opravdao titulu "ministra bezveznosti".

"On svakoga dana demantuje sam sebe jer do podne misli jedno, a popodne drugo. To je osobina onih koji služe porodici Izetbegović, što je ključni zadatak ministra "bezveznosti", Dragana Mektića", poručio je Košarac.

On je upozorio na to da Mektić i "Bakirov operativni štab za migrante" nemaju pravo da donose bilo kakvu odluku o upućivanju pripadnika policije Federacije BiH na teritoriju Republike Srpske.

"Mektić je direktan saučesnik pokušaja Bakira Izetbegovića da se migrantska kriza zloupotrijebi u funkciji rušenja nadležnosti MUP-a Republike Srpske", rekao je Košarac.

On je naglasio da postoje vrlo pouzdane informacije da su ljudi oko Mektića u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara umiješani u namerno izazivanje migrantske krize.

"Predsjednik, Vlada i MUP Republike Srpske na vrijeme su reagovali i spriječili namjeru vlasti u Sarajevu da migrante smještaju na našoj teritoriji. Sada se ide korak dalje jer Bakir Izetbegović migrantsku krizu pokušava da iskoristi za rušenje nadležnosti MUP-a Republike Srpske, u čemu je Mektić izvršilac radova", upozorio je Košarac.

On je dodao da funkcioneri "Saveza za poraze" nastavljaju i sa političkom zloupotrebom slučaja "Dragičević".

"Izjave Branislava Borenovića i Dragana Mektića potvrđuju da postoji plan da se, neposredno uoči izbora, ovaj slučaj iskoristi za izazivanje haosa i nemira, kao i napada na institucije Republike Srpske. Oni znaju da gube izbore i u stvaranju haosa vide jedinu šansu da opstanu na političkoj sceni", zaključio je Košarac.