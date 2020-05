Bivši generalni sekretar SDA proglašen nepoželjnim u SAD

On je naveo da je to uradio zbog koruptivnih radnji koje mu se stavljaju na teret i potkopavanja vladavine zakona.

Njemu će se, prema Pompeu, takođe, zabraniti ulazak u SAD.

"Mi ostajemo ujedinjeni u borbi protiv korupcije s našim partnerima u BiH", kazao je Pompeo.

Former Representative Amir Zukić's corrupt actions undermined the rule of law in Bosnia and Herzegovina. As a result, I am publicly designating him, making him ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in #BiH.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 28, 2020