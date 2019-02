Bivši ambasador BiH pisao čelniku UN-a: Komšić je izbor Bošnjaka!

Ivica Dronjić u ponedjeljak će okončati svoju misiju kao ambasador pri stalnoj misiji BiH u Ujedinjenim nacijama i to nakon odluke člana Predsjedništva Željka Komšića da i on bude među smijenjenim diplomatama.

U oproštajnom pismu generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guteresu požalio se potez Komšića.

Naime, Dronjić je prije dva dana poslao oproštajno pismo Guteresu u kojem ga informiše da će svoju funkciju kao ambasador u UN-u prepustiti u ponedjeljak 18. februara.

Potom ukratko objašnjava kako je došlo do toga, naglašavajući da su Bošnjaci izabrali Željka Komšića. On optužuje Komšića da je izvršio odmazdu prema određenim kadrovima koje je smijenio, tačnije 11 ambasadora i konzula, tvrdeći da je to uradio samo zato jer su Hrvati.

Izvor: Klix

Time je ambasador Dronjić, očito pored informisanja čelnika UN-a da napušta funkciju, a služeći se grbom i pečatom BiH, želio reći i poneku rečenicu protiv člana Predsjedništva, ali i Ustava i Izbornog zakona države.

U zadnjem dijelu pisma Dronjić konstatuje da je imao vjerovatno jednu od najkraćih diplomatskih karijera u UN-u, jer je kao ambasador pri stalnoj misiji BiH u UN-u imenovan u septembru 2018.