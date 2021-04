Bisera Turković: Letovi biznis klasom na račun građana BiH

Od glavnog grada SAD-a do Katra. Od Berlina, Pariza pa ponovo do Vašingtona, Bisera Turković preletjela je za masne cifre. U svim pogodnostima letova biznis klasom, prošle godine uživala je ministar inostranih poslova BiH. Građane, koji su sve to i platili, sa dugih putovanja počastila je tek ove godine- sa 50 tona datula,sve to pokazuju dokumenti u koje je ATV imala uvid.

"Izjava gospodina Bakira Izetbegovića koji je rekao ja sam lično nazvao gospođu Turković i zamolio je da svoje lične kontakte iskoristi kako bi BiH dobila koju vaksinu više. Ono što građani mogu da vide jeste, da se sam i uvjere, da cijeli svijet se protiv pandemije bori vakcinacijom dok se gospođa Turković vraća sa velelepnog putovanja sa datulama", kaže Sanja Vulić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH. Iste relacije, nije teško pronaći i danas, i to nekoliko dana unaprije, ali za nešto manje novca. Više novca u budžetu sigurno bi uštedjeli letovi ekonomskom klasom, ali Bisera Turković ipak je birala udobniju varijantu. Iste beneficije, najviše u svoju korist, imao je i njen prethodnik Igor Crnadak. "Mislim da je formiranje Ministarstva vanjskih poslova, odnosno da je konstitisanje Ministarstva vanjskih poslova, u svim mandatima do sad bilo previše političko pitanje, da smo imali previše političke ličnosti. Mislim da je BiH u koncepciji i srategiji spoljne politike potrebna ekonomija, dakle da se baci na tu stranu", rekao je Miloš Šolaja, profesor Međunarodnih odnosa. BiH, kažu stručnjaci nema jasne pravce spoljne politike. Doduše, ima ih samo na papiru. Prije nekoliko godina Predjedništvo BiH pokušalo je, strategijom, da zavede red u spoljnoj politici, ali bezuspješno. Što se Republike Srpske tiče, Bisera Turković, nikada nije bila izbor. "Jel vi mislite da bih ja ikada dozvolio da Bisera Turković bude ministar da nismo imali dogovor u okviru ili na zajedničkim nivoima, ili prećutni dogovor koji je funkcionisao proteklih godina", izjavio je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH. Dok je Turkovićeva u svom kratkom mandatu najviše letjela iz Sarajeva i za Katar, Igor Cnadak obišao je najveće svjetske metropole. Zato i ne čudi mišljenje analitičara, da je Ministarstvo vanjskih poslova možda i najbolja turistička organizacija u BiH.