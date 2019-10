Bihaćki biznismen opleo po Mektiću: On je dežurna budala

Bihaćki biznismen Halil Bajramović, vlasnik hotela “Sedra” kod Cazina, u kojem su već mjesecima smješteni migranti, žestoko se obrušio na ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića.

"Mektić je već poznat kao dežurna budala, pa i ovog puta lupa gluposti" rekao je Bajramović za Srpskainfo.

Bajramović je i vlasnik napuštene farme goveda u Medenom Polju kod Bosanskog Petrovca, koju Vlada Unsko sankog kantona “gura” kao lokaciju za otvaranje još jednog migrantskog kampa.

Protiveći se takvom rješenju, Mektić je juče izjavio da “niko u Briselu nije lud, pa da ne vide da je to biznis”.

– Imamo mnogo napuštenih škola, kasarni, fabrika u javnom vlasništvu, a treba da dajemo 80.000 do 90.000 KM mjesečno jednom privatniku za kiriju, za objekte u koje su smješteni migrant. Kakvim bi on biznisom on mogao zaraditi tolike pare – rekao je Mektić, ciljajući, očigledno, na Halila Bajramovića, iako ga nije direktno imenovao.

Bajramović, međutim, tvrdi, da za hotel “Sedra” naplaćuje kiriju od 50.000 KM mjesečno, kad se odbije porez.

– Za godinu dana sam paltio 130.000 maraka PDV – kaže Bajramović za Srpskainfo.

On tvrdi da njegov hotel “Sedra” ima 30.000 kvadrata i da bi mogao zaraditi mnogo više da sobe izdaje turistima.

Bajramović tvrdi da njegovi konkurenti, koji imaju hotele u blizini, sobe izdaju po cijeni od 100 KM za noć i zarađuju mnogo više nego što on uzima za smeštaj migranata.

– Što se tiče farme u Medenom Polju, oko koje se digla tolika prašina, tu sam lokaciju ponudio za “nula maraka”. Prvu godinu dajem je na korištenje gratis, a možda se takav aranžman produži i na dvije godine. Uostalom, ne bi mi bilo prvi put da svoje objekte ustupam u humanitarne svrhe – rekao je Bajramović.

Međutim, poznavaoci prilika tvrde da se u Bajramovićevu propalu farmu mora uložiti mnogo novca, da bi objekat bio funkcionalan za smještaj migranta.

