BiH u sljedećoj godini kandidat za članstvo u EU?

BiH bi već u idućoj godini mogla da dobije status kandidata za članstvo, a to su članovima BH Predsjedništva, u Briselu obećali zvaničnici Evropske unije.

Dobre su vijesti, kaže srpski član Predsjedništva Milorad Dodik i to što će do tada stići i ekonomski paket pomoći kojim će svjetlo dana ugledati brojni infrastrukturni projekti na Zapadnom Balkanu. Od povezivanja gradova, izgradnje željeznica pa do plinovoda, sve su to uslovi za evropski put BiH.

"S druge strane paket evropske pomoći koji se usaglašava i koji će biti usvojen kako nam je rečeno u sljedeći utorak ovdje, obuhvata ove sektore i oblasti koji su veoma važni. Taj paket treba da pokrije i izgradi komunikacije u pogledu auto-puteva, željeznica, plinovoda, u pogledu digitalnih korodora i poveže sve gradove Zapadnog Balkana i u tom pogledu biće uvrđeno 18 projekata za čitav Zapadni Balkan koji će utvrditi te pravce i koridore kako bismo mogli da se pripremamo i izrađujemo dokumentaciju kako bismo mogli da apliciramo za tako nešto", kaže Dodik.

Atmosfera niza sastanaka na kojima su domaćini bili David Sasoli i Džozef Borelji, predsjednik Evropskog parlamenta i potpredsjednik Evropske komisije, zadovoljni su i Šefik Džaferović i Željko Komšić. Tako su demantovali i pokušaj federalnih medija, da zajednički odlazak u Brisel predstave u lošem svjetlu.

"Kada govorimo o paketu ekonomske podrške, biće prestavljen od strane evropskog komesara za susjedsku politiku. Podržaće infrastrukturu, energetski i ekološki razvoj cijelog Zapadnog Balkana, a koji se odnosi i na BiH", kaže Džaferović.

"Zadovoljan sam današnjim danom, sastanci su bili zaista dobri, posebno sa komesarom Verheljijem. Moram reći da sam zadovoljan sastancima, ali i atmosferom koja je vladala na sastancima", kaže Komšić.

Da je BiH na dobrom putu, smatra i Komesar EU za susjedsku politiku i proširenje. Oliver Verhelji nakon radnog ručka sa BH delegacijom, utiske je objavio na svom tviter nalogu.

"Obećavajući razgovor sa članovima Predsjedništva BiH, Šefikom Džaferovićem, Miloradom Dodikom i Željkom Komšićem u Briselu danas. Pozdravljam njihovu predanost u implementaciji 14 ključnih prioriteta Evropske komisije kako bi BiH brzo napredovala ka statusu kandidata za članstvo u Uniji. Računam na njih da će uspjeti u realizaciji", napisao je Verhelji.

U Briselu se razgovaralo i o migrantskoj politici, a Evropska zajednica obećava vjetar u leđa za BiH. Pored novčane pomoći, BiH će dobiti i Evropski plan za rješavanje migrantske krize.

"On podrazumijeva da se migranti zadrže na granici a da oni koji su unutra da se izbace svi oni koji ne treba da budu tu. To je nešto što smo vidjeli u realizaciji nekih zemalja, očigledno je da je to jedini način na koji možemo poslati jasnu poruku da ne želimo da trpimo ulazak migranata na način kako smo to gledali u prošlosti. Dakle, mislim da će usaglašena politika EU biti primjenjiva i na Zapadnom Balkanu kako su nam rekli, istim principima, i odnosima, i da će određena finansijska podrška biti svemu tome", poručio je Dodik.

Borelji, Sasoli i Verhelji podržali su i pridruživanje BiH malom Šengenu. O tome je na posljednjoj sjednici raspravljalo i Predsjedništvo BiH, na inicijativu Milorada Dodika. Važno je, poručio je srpski član BH Predsjedništva da BiH bude dio tog procesa.