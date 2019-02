BiH teškom mukom privela kraju odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika

Teškom mukom BiH je privela kraju odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske unije. Nakon što je Vlada Republike Srpske, prije nekoliko dana, dala sve potrebne saglasnosti na odgovore, to je učinio i Savjet ministara.

Materijal je poslat u Brisel, nakon čega se očekuje odgovor da li je posao uspješno završen.

"Njihova procedura i njihove službe će dati odgovore na sve to, na kvalitet prije svega tih odgovora", kaže Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Predsjedavajući Savjeta ministara nada se najboljim vijestima iz Brisela. Čak poručuje da je ispunjen i najvažniji uslov na putu ka kandidatskom statusu.

"Time je u stvari BiH do kraja ispunila, i realizovalo sve zavanične uslove za izradu mišljenja, i naravno za dobijanje kandidatskog statusa", kaže Denis zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Kandidatski status u BiH ne bi trebalo ni da pominju dok ne formiraju Vlast na svim nivoima, nekoliko puta su podvukli najviši zvaničnici Unije. Danas, specijalni predstavnik Evropske unije šalje nova upozorenja da bi taj posao trebalo što prije završiti.

"Ja mogu sa naše strane izraziti nadu da će se što prije formirati vlast na nivou BiH, govorim u Vijeću ministara, kao našem primarnom sagovorniku ispred Evropske unije. To je za nas važno a naravno još važnije za ovu zemlju", kaže Lars Gunar Vigemark, predstavnik Evropske unije u BiH.

Taman kada se čini da su u BiH korak bliže ka formiranju Savjeta ministra, sve se vrati dva unazad.

Denis Zvizdić danas je ponovio da bi imenovanje novog saziva trebao da bude proces koji će se voditi istovremeno sa usvajanjem godišnjeg nacionalnog plana za NATO. Predsjedavajući Predsjedništva odgovara da Zvizdić ne može da postavlja uslove pod kojima će se formirati Savjet ministara. Nešto ranije Milorad Dodik je ponovio da je, što se njega tiče, odluku o predsjedavajućem davno donio i da je neophodno je održati sjednicu Predsjedništva kako bi sve bilo završeno.

"Ja sam tu odluku davno donio, i davno sam je

predložio. Treba nam formalna sjednica, ta formalna sjednica je moguća kada partneri iz Federacije budu u mogućnosti da kažu da su spremni za to", kaže Dodik.

Zakon o Savjetu ministara i poslovnik o radu Predsjedništva BiH preciziraju proceduru i rokove za formiranje Savjeta ministara i to bi Zvizdić trebalo da zna, ili on baš samo te zakone ne poznaje. Trebalo bi da zna i to da su svi zakonom predviđeni rokovi i procedure prekršeni i to zahvaljujući političkoj grupaciji čiji je i sam predstavnik, zaključio je Dodik.