Nekadašnji poslanik SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Milica Marković izjavila je danas da je BiH neimenovanjem delegacije u Parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope samu sebe isključila iz rada ove važne evropske institucije.

"Ovo neimenovanje posljedica je toga što nije imenovan novi Savjet ministara, a zbog čega ne zasjedaju ni Predstavnički ni Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH", rekla je za Srnu Markovićeva, koja je bila član ranijih delegacija parlamenta BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.

Ona je objasnila da je imenovanje delegacije, koja se sastoji od 10 članova – pet stalnih i pet zamjenskih, u nadležnosti Parlamentarne skupštine.

"S obzirom na to da domovi ne zasjedaju, delegacija nije imenovana čime je BiH samu sebe isključila iz rada Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za 2019. godinu", upozorila je Markovićeva.

Prema njenim riječima, delegacija se imenuje na četiri godine, ali članovi delegacije svake godine, obično u januaru dobijaju akreditive za tu kalendarsku godinu.

"Pošto je BiH u postizbornoj fazi, za nas se primjenjivalo pravilo da to bude u roku od šest mjeseci od održavanja izbora, što znači da je za aprilsko zasjedanje BiH trebalo da obavijesti Savjet Evorpe ko čini novu delegaciju", dodala je Markovićeva.

Navodeći da to nije urađeno do 6. aprila, kada je bio rok, Markovićeva je konstatovala da BiH sigurno neće učestvovati u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope do kraja godine.

Predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH održali su konstitutivne sjednice, ali njihove stalne i zajedničke komisije nisu formirane zbog neimenovanja novog Savjeta ministara.